Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Микроквазар вблизи Земли удивил учёных рекордной энергией излучения
Синий цвет: ключ к уюту и свежести в интерьере
Зимние секреты: как защитить волосы от холода по совету стилиста
Угоны автомобилей становятся общенациональной эпидемией США
Если выживет, повезло: тревел-блогер делится мрачными реалиями жизни женщины в Индии
Татьяна Тарасова назвала лидера всего мирового фигурного катания
Назван необычный ингредиент, который поможет сделать омлет необыкновенно пышным
Угги возвращаются: почему они снова в моде этой зимой
Пособия на детей до полутора лет достигнут рекордных сумм в 2027 году

Физалисы: все, что нужно знать об их декоративных и кулинарных свойствах

2:33
Садоводство

Физалисы — это яркое украшение осени, которое охотно выращивают любители садовой экзотики. Эти растения относятся к семейству пасленовых и известны своим декоративным и кулинарным применением. Из их плодов готовят варенья, джемы и соусы, удивляя гостей необычным вкусом и внешним видом. Они становятся неотъемлемым элементом осенних композиций, поскольку отлично смотрятся как в сочетании с другими растениями, так и сами по себе.

Физалисы: все, что нужно знать об их декоративных и кулинарных свойствах
Фото: commons.wikimedia.org by Hüseyin Cahid Doğan, CC BY-SA 4.0

Основные виды физалиса

Физалис клейкоплодный (также известен как мексиканский томат) — однолетнее растение с мясистыми томатовидными плодами. Это крупный куст с высотой до 120 см, рекомендованный для посадки на открытых участках. Наиболее декоративными считаются сорта с фиолетовыми плодами.

Плоды физалиса клейкоплодного используются в пищу, при этом их предварительно бланшируют для удаления клейких веществ. Этот вид выращивают на плодородных почвах, а для посадки выбирают солнечные участки.

Физалис обыкновенный или песья вишня - растение с красными ягодами, спрятанными в ярко-оранжевые чашечки, что придает ему особую декоративность. Он прекрасно смотрится на дачном участке, особенно в миксбордерах или вдоль водоемов. В пищу ягоды употребляют после заморозки, поскольку это убирает их горечь. Плоды обладают мочегонным и противовоспалительным эффектом и применяются в народной медицине.

Физалис опушенный - компактное растение с небольшими, сладкими ягодами, имеющими земляничный привкус. Оно широко используется для приготовления десертов, варенья, желе и сухофруктов. Это растение нуждается в опоре и обычно выращивается на высоких грядках, создавая красивые группы ярких ягод.

Условия выращивания

Физалисы устойчивы к различным типам почв, за исключением кислых и сильно увлажненных. Для посадки рекомендуется выбирать хорошо дренированные участки. Размещение каждого вида может варьироваться, но в целом физалисы предпочитают солнечные места и умеренное количество влаги. Оптимальная схема посадки для большинства видов составляет 70×60 см, что позволяет обеспечить растениям необходимое пространство для роста и плодоношения.

Уточнения

Физа́лис овощно́й мексиканский томат, томатильо (лат. Physális philadélphica) — растение; овощная культура, родственная томатам; вид рода Физалис семейства Паслёновые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу
Домашние животные
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу Аудио 
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
Авто
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Последние материалы
Синий цвет: ключ к уюту и свежести в интерьере
Зимние секреты: как защитить волосы от холода по совету стилиста
Угоны автомобилей становятся общенациональной эпидемией США
Если выживет, повезло: тревел-блогер делится мрачными реалиями жизни женщины в Индии
Татьяна Тарасова назвала лидера всего мирового фигурного катания
Назван необычный ингредиент, который поможет сделать омлет необыкновенно пышным
Турецко-американским отношениям предрекли перезагрузку после выборов в США
Угги возвращаются: почему они снова в моде этой зимой
Пособия на детей до полутора лет достигнут рекордных сумм в 2027 году
В Турции нашли уникальную базальтовую статую весом в тонну
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.