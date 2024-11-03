Физалисы: все, что нужно знать об их декоративных и кулинарных свойствах

2:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Физалисы — это яркое украшение осени, которое охотно выращивают любители садовой экзотики. Эти растения относятся к семейству пасленовых и известны своим декоративным и кулинарным применением. Из их плодов готовят варенья, джемы и соусы, удивляя гостей необычным вкусом и внешним видом. Они становятся неотъемлемым элементом осенних композиций, поскольку отлично смотрятся как в сочетании с другими растениями, так и сами по себе.

Фото: commons.wikimedia.org by Hüseyin Cahid Doğan, CC BY-SA 4.0

Основные виды физалиса

Физалис клейкоплодный (также известен как мексиканский томат) — однолетнее растение с мясистыми томатовидными плодами. Это крупный куст с высотой до 120 см, рекомендованный для посадки на открытых участках. Наиболее декоративными считаются сорта с фиолетовыми плодами.

Плоды физалиса клейкоплодного используются в пищу, при этом их предварительно бланшируют для удаления клейких веществ. Этот вид выращивают на плодородных почвах, а для посадки выбирают солнечные участки.

Физалис обыкновенный или песья вишня - растение с красными ягодами, спрятанными в ярко-оранжевые чашечки, что придает ему особую декоративность. Он прекрасно смотрится на дачном участке, особенно в миксбордерах или вдоль водоемов. В пищу ягоды употребляют после заморозки, поскольку это убирает их горечь. Плоды обладают мочегонным и противовоспалительным эффектом и применяются в народной медицине.

Физалис опушенный - компактное растение с небольшими, сладкими ягодами, имеющими земляничный привкус. Оно широко используется для приготовления десертов, варенья, желе и сухофруктов. Это растение нуждается в опоре и обычно выращивается на высоких грядках, создавая красивые группы ярких ягод.

Условия выращивания

Физалисы устойчивы к различным типам почв, за исключением кислых и сильно увлажненных. Для посадки рекомендуется выбирать хорошо дренированные участки. Размещение каждого вида может варьироваться, но в целом физалисы предпочитают солнечные места и умеренное количество влаги. Оптимальная схема посадки для большинства видов составляет 70×60 см, что позволяет обеспечить растениям необходимое пространство для роста и плодоношения.

Уточнения

Физа́лис овощно́й мексиканский томат, томатильо (лат. Physális philadélphica) — растение; овощная культура, родственная томатам; вид рода Физалис семейства Паслёновые.

