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Секреты температурного режима для всех типов овощей

2:19
Садоводство

Для успешного выращивания овощных культур важно обеспечить растениям оптимальный температурный режим с первых этапов их роста. Основным источником тепла для растений служит солнечная радиация, однако разные виды по-разному переносят температурные условия, что необходимо учитывать при их посадке и уходе.

Секреты температурного режима для всех типов овощей
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Группы овощных культур по устойчивости к температуре

Морозоустойчивые растения: многолетние культуры, такие как щавель, лук, ревень, хрен и чеснок, выдерживают низкие температуры до -8°C. Под снежным покровом их корневища сохраняют питательные вещества, что повышает устойчивость клеток к морозам.

Холодостойкие растения: капуста, корнеплоды, репчатый лук, горох и зеленные культуры переносят заморозки до +25°C. Однако температура выше этого предела замедляет их рост.

Картофель: относится к третьей группе, растет в прохладные условия, но не переносит заморозков.

Теплолюбивые растения: такие, как огурец, томат, перец, требуют температуру от +20 до +30°C. Они не переносят даже кратковременного понижения до +10°C и прекращают рост при температуре ниже +15°C.

Жаростойкие растения: арбузы, дыни, фасоль и тыквы переносят температуры до +40°C, но при этом чувствительны к перепадам.

Оптимальная температура для развития растений

Холодостойкие культуры наиболее активно растут при температуре +17…+20°C, а теплолюбивые — при +20…+30°C. Для всех культур важно, чтобы температура почвы оставалась на несколько градусов ниже температуры воздуха, что способствует укреплению корневой системы и устойчивости к болезням.

Температура вегетации также влияет на формирование плодов и опыление, которые лучше проходят при более низких температурах, тогда как созревание плодов требует более теплых условий.

Для повышения устойчивости теплолюбивых растений к холодам полезны такие агротехнические методы, как закаливание рассады и подкормка калийными и фосфорными удобрениями.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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