Для успешного выращивания овощных культур важно обеспечить растениям оптимальный температурный режим с первых этапов их роста. Основным источником тепла для растений служит солнечная радиация, однако разные виды по-разному переносят температурные условия, что необходимо учитывать при их посадке и уходе.
Морозоустойчивые растения: многолетние культуры, такие как щавель, лук, ревень, хрен и чеснок, выдерживают низкие температуры до -8°C. Под снежным покровом их корневища сохраняют питательные вещества, что повышает устойчивость клеток к морозам.
Холодостойкие растения: капуста, корнеплоды, репчатый лук, горох и зеленные культуры переносят заморозки до +25°C. Однако температура выше этого предела замедляет их рост.
Картофель: относится к третьей группе, растет в прохладные условия, но не переносит заморозков.
Теплолюбивые растения: такие, как огурец, томат, перец, требуют температуру от +20 до +30°C. Они не переносят даже кратковременного понижения до +10°C и прекращают рост при температуре ниже +15°C.
Жаростойкие растения: арбузы, дыни, фасоль и тыквы переносят температуры до +40°C, но при этом чувствительны к перепадам.
Холодостойкие культуры наиболее активно растут при температуре +17…+20°C, а теплолюбивые — при +20…+30°C. Для всех культур важно, чтобы температура почвы оставалась на несколько градусов ниже температуры воздуха, что способствует укреплению корневой системы и устойчивости к болезням.
Температура вегетации также влияет на формирование плодов и опыление, которые лучше проходят при более низких температурах, тогда как созревание плодов требует более теплых условий.
Для повышения устойчивости теплолюбивых растений к холодам полезны такие агротехнические методы, как закаливание рассады и подкормка калийными и фосфорными удобрениями.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".