Уход за цитрусовыми: как сохранить урожай зимой

3:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Комнатные цитрусовые растения позволяют создать атмосферу тропиков дома, а также радуют глаз и приносят сочные плоды. Разнообразие экзотических культур, таких как лимоны, апельсины, каламондины, клементины и кумкваты, приносит не только эстетическое удовольствие, но и требует особого ухода, особенно зимой, когда у растений наступает сложный период.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Освещение

Цитрусовым необходим яркий свет, поэтому в зимний период рекомендуется ставить растения на южное окно и поддерживать световой день продолжительностью не менее 12 часов. В летнее время растениям также важно обеспечить хорошее освещение, однако нужно защищать их от прямых солнечных лучей в полдень.

Прохладная зимовка

Для успешного роста и долговечности комнатных цитрусовых желательно обеспечить им прохладный зимний период, поддерживая температуру в помещении на уровне 12–16°C. В таких условиях растения отдыхают и восстанавливают силы, а к концу февраля вновь пробуждаются.

Полив

Для здоровья и урожайности цитрусовых требуется регулярный полив. Зимой грунт проверяется каждые 2–3 дня, а летом, особенно в жару, растения нуждаются в ежедневном увлажнении. Важно следить, чтобы земляной ком в горшке всегда оставался умеренно влажным.

Борьба с вредителями

При правильном уходе цитрусовые реже подвергаются атакам вредителей, таких как паутинный клещ или щитовка. В случае заражения растение обрабатывается безопасными средствами, которые можно использовать в жилом помещении. Здоровое растение, получающее регулярное питание, легче справляется с угрозами со стороны вредителей.

Уход и особенности цитрусовых

Уход за разными видами цитрусовых растений схож. Лимоны и апельсины, к примеру, могут приносить плоды круглый год. Некоторые сорта имеют яркие декоративные плоды, как, например, цитрон «Рука Будды» или померанец, используемый для приготовления джема. В летний период все цитрусовые растения рекомендуется выносить на улицу, что стимулирует их цветение и плодообразование.

Интересные факты и советы

Некоторые сорта, как понцирус трехлисточковый, выдерживают температуры до -20°C, а лимон ‘Variegata’ радует своей сочной кисловатой мякотью. Обрезка, которую можно проводить с весны до конца лета, способствует формированию более густой кроны и стимулирует плодоношение.

Молодые растения часто сбрасывают лишние завязи, чтобы оставшиеся плоды могли полноценно созреть. Если цветения долго не происходит, нужно перенести растение на открытый воздух летом и обеспечить много солнечного света.

Уточнения

Ци́трусовые (лат. Citrinae) — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые (Rutaceae), входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).

