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Топ-советы по выбору перца для богатого и вкусного урожая

2:28
Садоводство

Определение подходящего сорта сладкого перца — задача, требующая учета множества факторов: от формы и цвета плодов до сроков созревания и условий выращивания. Эта культура также известна своими декоративными качествами и подходит для контейнерного выращивания, что делает ее доступной для домашнего огорода на балконе или подоконнике.

Топ-советы по выбору перца для богатого и вкусного урожая
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Основные особенности выбора сорта

Сорт или гибрид: при выборе важно учитывать, что семена с гибридов первого поколения (F1) не сохраняют свои характеристики при размножении, поэтому их лучше покупать ежегодно. Гибриды обычно отличаются высокой урожайностью, крупными плодами и устойчивостью к болезням, что делает их удобными для тех, кто хочет стабильно получать качественный урожай.

Срок созревания: рекомендуется высаживать сорта с разным сроком созревания, чтобы получать плоды на протяжении всего сезона. В регионах с холодным климатом предпочтение отдают ранним сортам, так как они успевают созреть даже при коротком лете.

Форма и размер плодов: для фарширования удобны плоды шаровидной или овальной формы, а для декоративных целей подойдут растения с необычными плодами, такими как длинные и тонкие или кубовидные. На упаковках семян обычно указываются все параметры, позволяя выбрать подходящий сорт.

Цвет плодов: цвет проявляется лишь в фазе полной спелости, и у разных сортов он варьируется от традиционного красного до фиолетового, желтого и оранжевого. Например, 'Кардинал' F1 имеет фиолетовые плоды, а 'Лисичка' F1 — ярко-оранжевые.

Условия выращивания: перец требователен к теплу, поэтому для более прохладных регионов часто используются пленочные теплицы. Существуют также сорта, предназначенные для контейнерного выращивания, такие как 'Лисичка' F1 или 'Здоровье', которые успешно растут в условиях домашнего огорода.

Другие особенности: среди прочих факторов стоит обратить внимание на высоту растений, требовательность к уходу (например, формирование куста), лежкость плодов и устойчивость к болезням.

Соблюдая эти рекомендации, можно выбрать сорт сладкого перца, который будет радовать как урожайностью, так и декоративными качествами.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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