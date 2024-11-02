Уход за газоном осенью: что важно сделать до наступления холодов

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подготовка газона к зиме — важный этап ухода, позволяющий весной наслаждаться свежим и ухоженным видом участка. Чтобы подготовить газон к зимовке, стоит провести несколько основных мероприятий.

Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, CC BY-SA 4.0

Удаление сорняков

Первым шагом рекомендуется избавиться от сорных растений, так как они могут пережить зиму и помешать росту газонной травы. Проведите тщательную прополку, чтобы не оставить сорнякам шансов на выживание.

Стрижка газона

Перед зимовкой важно подстричь газон, оставляя высоту травы около шести сантиметров. Эта длина помогает траве комфортно пережить холодный сезон.

Аэрация и полив

Для хорошего состояния газона весной рекомендуется провести аэрацию, создавая в дерне отверстия для улучшения доступа воды и воздуха к корням. Качественный полив тоже важен для насыщения почвы влагой.

Внесение питательных веществ

Осенью лучше всего использовать удобрения, содержащие фосфор и калий, так как эти элементы способствуют укреплению корней и повышают устойчивость травы к холодам.

Мульчирование

Заключительным этапом подготовки газона к зиме является мульчирование. Этот слой защитит корневую систему от резких перепадов температуры и поможет сохранить влагу.

Выполнив эти шаги, весной вы сможете наслаждаться красивым и ухоженным газоном.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений.

