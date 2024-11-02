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Какие удобрения выбрать для клубники осенью

2:21
Садоводство

Осенняя подкормка — необходимый шаг для успешной зимовки растений и подготовки к будущему урожаю. Для многолетней клубники, в частности, правильный уход в это время года обеспечивает прочную корневую систему, укрепляет иммунитет и формирует запас питательных веществ для обильного плодоношения.

Какие удобрения выбрать для клубники осенью
Фото: unsplash.com by Clem Onojeghuo, PDM

Компост и органические удобрения

Компост, нанесённый слоем около 5 см между рядами или под кусты, эффективно улучшает структуру почвы и питает клубнику постепенно, высвобождая полезные вещества. Перепревший навоз, содержащий азот, фосфор и микроэлементы, также полезен, но требует осторожности при внесении, чтобы избежать ожогов листьев и стеблей. Разложив навоз вокруг растений и слегка взрыхлив почву, можно обеспечить клубнике долгосрочное питание.

Древесная зола и минеральные комплексы

Древесная зола, насыщенная калием и известью, помогает укрепить клеточные стенки растений и повышает их устойчивость к болезням. Достаточно распределить около 100 граммов золы на квадратный метр. Осенью можно применять и минеральные комплексы, но выбирать составы с минимальным содержанием азота. Примером такого удобрения может быть суперфосфат (40-60 граммов на квадратный метр), способствующий развитию корней и формированию цветочных почек.

Сидераты для улучшения почвы

Посадка бобовых сидератов, таких как горох, вика или люпин, обогатит почву органикой. Зелёная масса, заделанная в почву перед заморозками, улучшит её структуру и повысит плодородие.

Советы по внесению удобрений

Перед подкормкой рекомендуется удалить сорняки и прорыхлить почву. Удобрения следует вносить в пасмурную, но не дождливую погоду для равномерного распределения. Важно строго соблюдать рекомендованные дозировки, так как избыток питательных веществ может навредить растениям.

Осенняя подкормка клубники — это основа для её здорового роста и обильного урожая в следующем сезоне. Внимательно следуя всем этапам, вы сможете обеспечить клубнике отличное начало нового сезона.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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