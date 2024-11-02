Что делать с луком перед посадкой осенью

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенняя посадка лука — проверенный способ получить богатый урожай уже ранней весной, и успешность этого мероприятия во многом зависит от тщательной подготовки посадочного материала и правильного выбора места. Опытные садоводы знают, что ключом к успеху служат такие шаги, как выбор качественных луковиц, обработка против болезней и вредителей, правильное просушивание и проращивание, а также подготовка участка.

Фото: commons.wikimedia.org by Der Messer, CC BY-SA 3.0

Выбор качественного материала

Ключевым началом посадки является выбор здоровых луковиц среднего размера, без повреждений и признаков болезней. Плотные и сухие внешние чешуйки без следов гнили — признак высокого качества.

Защита от болезней и вредителей

Обработка луковиц в слабом растворе марганцовки или фунгициде перед посадкой позволяет предотвратить грибковые инфекции, которые могут повлиять на будущий урожай. Около 30 минут замачивания помогает снизить риск развития заболеваний.

Просушивание и подготовка к посадке

Просушивание луковиц после обработки предотвращает загнивание и улучшает образование защитной оболочки. Некоторые садоводы также проращивают лук, оставляя его в теплом и влажном месте на несколько дней. Такой метод ускоряет укоренение и способствует быстрому росту растения.

Подготовка участка и почвы

Лучшее место для осенней посадки лука — солнечный участок с небольшим уклоном для отвода лишней влаги. Почву нужно перекопать, внести удобрения и при необходимости произвестковать.

Сроки и техника посадки

Оптимальное время для посадки — за 3–4 недели до устойчивых холодов, что позволяет луковицам укорениться без прорастания. Луковицы высаживают на глубину 4-5 см, расстояние между рядами — 20-25 см. Заключительный этап — мульчирование грядки с луком, что защитит посадки от холодов и поможет сохранить влагу в почве.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

