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Максимальная польза от сока алоэ: как правильно приготовить и хранить

4:03
Садоводство

Экстракт алоэ используется в качестве подкормки, стимулятора роста и корнеобразования для растений. Для приготовления удобрения стебли растения измельчают вместе с кожурой. Для продления срока годности концентрата добавляются несколько капель лимона, затем он помещается в темную герметичную посуду и хранится в холодильнике.

Максимальная польза от сока алоэ: как правильно приготовить и хранить
Фото: creativecommons.org by Silvia Agrasar is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Замороженный сок алоэ может храниться в течение года. Приготовленные растворы и настои применяются для корневой подкормки и опрыскивания рассады и комнатных цветов. Полезные свойства сока алоэ подробно рассматриваются в статье.

Сок алоэ служит отличным стимулятором роста растений, особенно в случаях, когда их развитие замедляется. Для приготовления подкормки необходимо взять два нижних листа взрослого алоэ и поместить их в миску. Чем старше лист, тем больше полезных веществ он содержит. Листья измельчаются до состояния пасты, к которой добавляется 200 мл воды.

Затем полученный раствор настаивается в темном теплом месте в течение 7 дней, после чего разбавляется до 5 литров. Подкормка с использованием натуральных удобрений способствует быстрой адаптации растений, помогает восстановиться после стресса и уменьшает риск заболеваний. Для ускорения прорастания семян, клубней и черенков рекомендуется предварительно выдержать их в соке алоэ.

Для сбора материала подходят алоэ, которым более трех лет. Рекомендуется поливать растения полученным раствором под корень 1-2 раза в неделю. При замачивании клубней, черенков и семян в соке алоэ на 5 часов перед посадкой наблюдается ускорение прорастания.

Листья алоэ содержат наибольшее количество полезных веществ именно в кожуре. При выдавливании сока значительное количество полезных компонентов теряется, поэтому рекомендуется использовать и кожуру. Перед сбором листьев растению следует не поливать 7-10 дней, что позволяет максимизировать накопление полезных веществ.

Листья помещаются в холодильник на 1-2 недели перед измельчением. Для приготовления сока рекомендуется использовать самые нижние старые листья.

Экстракты, доступные в аптеке, также можно использовать. В этом случае 1 мл концентрата разводится в 1 литре воды. Для корневых подкормок раствор используется в концентрации 1 чайная ложка сока алоэ на 1,5 литра воды, при этом растения поливаются два раза в неделю.

Для продления срока хранения сока важно хранить его в темной герметичной посуде, так как открытая ёмкость быстро теряет полезные компоненты. Замораживание является оптимальным вариантом хранения, при этом сок может сохранять свои свойства до года.

Сок алоэ также используется как природный стимулятор роста. Янтарная кислота, содержащаяся в нем, влияет на рост, способствует снятию стресса и развитию корневой системы. Особенно важно применение этого средства, когда растения выглядят болезненно или не цветут.

Алоэ можно использовать для замачивания семян, клубней и черенков, а также для опрыскивания растений, что помогает им восстановиться после стресса. Для опрыскивания рекомендуется использовать раствор, приготовленный из отжатых листьев, разбавленный в пропорции 1:10.

Сок алоэ, наряду с витаминами и полезными элементами, такими как калий, кальций, магний, медь, цинк и аминокислоты, положительно влияет на развитие растений. С учетом всех ценных свойств алоэ, его использование позволяет значительно сэкономить на удобрениях.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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