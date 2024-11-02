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Базилик дома: все, что нужно для свежей зелени под рукой

2:46
Садоводство

Для выращивания базилика круглый год в домашних условиях потребуется обустроить подоконник или лоджию либо создать благоприятную среду в обогреваемой теплице. Дома базилик высаживают в контейнеры объемом 0,5 литра с обязательными дренажными отверстиями.

Базилик дома: все, что нужно для свежей зелени под рукой
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Семена раскладывают на поверхности подготовленного почвогрунта, обработанного кипятком для обеззараживания, после чего дополнительно накрывают пленкой до появления всходов. Для равномерного роста растения нуждаются в освещении фитолампами и регулярных подкормках каждые 10-14 дней.

Основные этапы посева базилика в домашних условиях

  1. Подготовка емкости. Пластиковые кашпо, стаканчики или небольшие контейнеры тщательно промываются, обрабатываются горячей водой и раствором марганцовки. В днище делаются дренажные отверстия.
  2. Почвенная смесь. Для почвы используется смесь торфа с лесной или огородной землей, что предотвращает пересыхание нежных всходов. Смесь проливается крутым кипятком, обеззараживая грунт от возможных вредителей.
  3. Подготовка семян. Семена замачиваются на сутки, после чего на них образуется слизь, а через пару дней в воде они начинают прорастать. Сухие семена также допустимы к посеву, но их всходы появятся позднее.
  4. Выращивание на подоконнике. Растения периодически поворачиваются для равномерного роста, обеспечиваются дополнительным светом и регулярно подкармливаются удобрениями с фульвокислотами. Для пышного роста кустики прищипываются, что стимулирует развитие боковых побегов и делает форму растения более компактной.

Выращивание в теплице

Базилик хорошо сочетается в посадках с овощами, такими как помидоры, лук и морковь. В теплице грунт предварительно обрабатывают кипятком и вносят органику. Сеять можно на расстоянии 2-3 см, после чего накрыть посев пленкой до появления всходов. Подкормки и обработки от вредителей проводятся регулярно, с акцентом на использование натуральных препаратов.

Открытый грунт

Посев базилика возможен с конца апреля в теплых регионах и с конца июля в холодных. Подготовленная грядка вносится минеральными и органическими удобрениями еще осенью, а весной — обработка кипятком для уничтожения вредителей. Полив осуществляется теплой водой, подкормки чередуются, а рыхление проводится каждые 1-2 месяца.

Уточнения

Базили́к (лат. Ócimum) — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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