Базилик дома: все, что нужно для свежей зелени под рукой

2:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для выращивания базилика круглый год в домашних условиях потребуется обустроить подоконник или лоджию либо создать благоприятную среду в обогреваемой теплице. Дома базилик высаживают в контейнеры объемом 0,5 литра с обязательными дренажными отверстиями.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Семена раскладывают на поверхности подготовленного почвогрунта, обработанного кипятком для обеззараживания, после чего дополнительно накрывают пленкой до появления всходов. Для равномерного роста растения нуждаются в освещении фитолампами и регулярных подкормках каждые 10-14 дней.

Основные этапы посева базилика в домашних условиях

Подготовка емкости. Пластиковые кашпо, стаканчики или небольшие контейнеры тщательно промываются, обрабатываются горячей водой и раствором марганцовки. В днище делаются дренажные отверстия. Почвенная смесь. Для почвы используется смесь торфа с лесной или огородной землей, что предотвращает пересыхание нежных всходов. Смесь проливается крутым кипятком, обеззараживая грунт от возможных вредителей. Подготовка семян. Семена замачиваются на сутки, после чего на них образуется слизь, а через пару дней в воде они начинают прорастать. Сухие семена также допустимы к посеву, но их всходы появятся позднее. Выращивание на подоконнике. Растения периодически поворачиваются для равномерного роста, обеспечиваются дополнительным светом и регулярно подкармливаются удобрениями с фульвокислотами. Для пышного роста кустики прищипываются, что стимулирует развитие боковых побегов и делает форму растения более компактной.

Выращивание в теплице

Базилик хорошо сочетается в посадках с овощами, такими как помидоры, лук и морковь. В теплице грунт предварительно обрабатывают кипятком и вносят органику. Сеять можно на расстоянии 2-3 см, после чего накрыть посев пленкой до появления всходов. Подкормки и обработки от вредителей проводятся регулярно, с акцентом на использование натуральных препаратов.

Открытый грунт

Посев базилика возможен с конца апреля в теплых регионах и с конца июля в холодных. Подготовленная грядка вносится минеральными и органическими удобрениями еще осенью, а весной — обработка кипятком для уничтожения вредителей. Полив осуществляется теплой водой, подкормки чередуются, а рыхление проводится каждые 1-2 месяца.

Уточнения

Базили́к (лат. Ócimum) — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).

