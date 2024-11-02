Базилик дома: все, что нужно для свежей зелени под рукой

Для выращивания базилика круглый год в домашних условиях потребуется обустроить подоконник или лоджию либо создать благоприятную среду в обогреваемой теплице. Дома базилик высаживают в контейнеры объемом 0,5 литра с обязательными дренажными отверстиями.
Семена раскладывают на поверхности подготовленного почвогрунта, обработанного кипятком для обеззараживания, после чего дополнительно накрывают пленкой до появления всходов. Для равномерного роста растения нуждаются в освещении фитолампами и регулярных подкормках каждые 10-14 дней.
Базилик хорошо сочетается в посадках с овощами, такими как помидоры, лук и морковь. В теплице грунт предварительно обрабатывают кипятком и вносят органику. Сеять можно на расстоянии 2-3 см, после чего накрыть посев пленкой до появления всходов. Подкормки и обработки от вредителей проводятся регулярно, с акцентом на использование натуральных препаратов.
Посев базилика возможен с конца апреля в теплых регионах и с конца июля в холодных. Подготовленная грядка вносится минеральными и органическими удобрениями еще осенью, а весной — обработка кипятком для уничтожения вредителей. Полив осуществляется теплой водой, подкормки чередуются, а рыхление проводится каждые 1-2 месяца.
Базили́к (лат. Ócimum) — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.