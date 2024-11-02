Огурцы зимой прямо у вас на подоконнике: легко и быстро

3:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для выращивания огурцов на подоконнике рекомендуются партенокарпические гибриды, скороспелые, низкорослые и теневыносливые сорта. В контейнер высаживается 2-3 проросших семечка на глубину до 3 см. Через 25-30 дней после появления всходов рассаду пересаживают в постоянный горшок объемом 5-10 литров.

Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, CC BY-SA 3.0

Метод перевалки считается идеальным для сохранения корней. Для поддержания роста и хорошего урожая потребуется дополнительное освещение, регулярная подкормка и формировка растения в 1-2 стебля.

Подходящие сорта для домашнего выращивания

Для выращивания в домашних условиях наиболее подходят партенокарпические сорта огурцов, которые плодоносят без опыления. Гибриды, отмеченные на упаковке как "Домашний огород" или "Урожай на окне", считаются оптимальными для таких условий. Пчелоопыляемые сорта также можно выращивать в помещении, при условии выполнения ручного опыления.

Скороспелые сорта позволяют получить первый урожай уже через 38-40 дней после всходов, а низкорослые виды занимают меньше места и подходят для ограниченного пространства окна.

Посев и уход за всходами

Семена перед посадкой рекомендуется замачивать в дезинфицирующем растворе, а затем проращивать. Оптимальная емкость для рассады — одноразовые стаканчики или кассеты высотой 10 см.

Семена углубляют на 2-3 см и покрывают пленкой до появления всходов. Для нормального роста огурцам требуется постоянное увлажнение почвы и поддержание температуры не ниже +23-25 °C до всходов, а затем на уровне +20-22 °C.

Пересадка в горшок

Спустя 25-30 суток рассаду пересаживают в постоянные горшки объемом 5-10 литров. Лучше использовать метод перевалки, минимально повреждая корневую систему. На дно горшка выкладывается дренаж, а для профилактики заболеваний почву можно обработать биофунгицидами.

Подсветка и температура

В зимний период огурцам требуется 10-12 часов дополнительного освещения. Рекомендуется использовать фитолампы, которые следует располагать на 20 см выше верхушек растений, поднимая их по мере роста огурцов.

Полив и влажность

Огурцы требуют регулярного полива и поддержания влажности на уровне 70-80%. Полив проводится по мере подсыхания верхнего слоя грунта, используя отстоянную воду комнатной температуры. Чтобы повысить влажность воздуха, можно использовать увлажнители или ставить открытые емкости с водой возле растений.

Подкормка

В условиях ограниченного объема почвы подкормки для огурцов обязательны. Подойдут жидкие комплексные удобрения для овощных культур, особенно содержащие азот, калий и фосфор в периоды роста, цветения и плодоношения. Между основными подкормками можно добавлять биостимуляторы.

Формирование растения

Огурцы формируют в 1-2 стебля, удаляя лишние побеги и завязи на ранних стадиях, чтобы питательные вещества направлялись к плодам. При ограниченном оконном пространстве формировку проводят быстрее, а кусты можно размещать на полу для экономии места.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

