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Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения

1:59
Садоводство

Фикус Бенджамина требует ухода, который должен учитывать несколько факторов, иначе растение начнёт массово сбрасывать листья. Если ежегодное опадание листьев превысило 10 единиц, важно выявить причину и скорректировать условия содержания.

Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Фото: commons.wikimedia.org by Anish nellickal, CC BY-SA 4.0

Главные причины

Основными факторами опадания листвы считаются перепады температуры, сухость воздуха, сквозняки и нехватка света. Резкие изменения влажности, особенно зимой, приводят к усыханию листьев, что можно предотвратить регулярным увлажнением воздуха и правильным поливом. Не менее губительно и переувлажнение: избыток воды вызывает гниение корней, что также способствует потере листвы.

В таких случаях необходимо осмотреть корни, при необходимости пересадить растение и восстановить дренаж. Оптимальное освещение, стабильная влажность и правильный режим полива помогут фикусу оставаться здоровым.

Забота о растении по сезонам

Смену времени года важно учитывать в уходе за фикусом. Осенью и зимой часто требуется сокращать полив и организовывать досветку, весной — усиленное питание, а летом — регулярное опрыскивание и защита от прямого солнечного света. Для восстановления растений после стрессов рекомендуется обработка стимуляторами роста, как Эпин или Циркон.

Организация ухода

Растению необходимо пространство с рассеянным светом, защита от сквозняков, стабильное увлажнение воздуха (особенно зимой) и регулярные подкормки. Частая смена местоположения также не приветствуется: даже незначительный "переезд" может вызвать стресс, выражающийся в сбросе листьев.

Стабильное место с подходящим уровнем освещения и умеренной температурой обеспечит цветку комфортные условия и минимизирует вероятность опадания листвы.

Уточнения

Фи́кус бенджами́на (лат. Ficus benjamina) — вид растений из рода Фикус семейства Тутовые (Moraceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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