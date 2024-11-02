Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фикус Бенджамина требует ухода, который должен учитывать несколько факторов, иначе растение начнёт массово сбрасывать листья. Если ежегодное опадание листьев превысило 10 единиц, важно выявить причину и скорректировать условия содержания.

Фото: commons.wikimedia.org by Anish nellickal, CC BY-SA 4.0

Главные причины

Основными факторами опадания листвы считаются перепады температуры, сухость воздуха, сквозняки и нехватка света. Резкие изменения влажности, особенно зимой, приводят к усыханию листьев, что можно предотвратить регулярным увлажнением воздуха и правильным поливом. Не менее губительно и переувлажнение: избыток воды вызывает гниение корней, что также способствует потере листвы.

В таких случаях необходимо осмотреть корни, при необходимости пересадить растение и восстановить дренаж. Оптимальное освещение, стабильная влажность и правильный режим полива помогут фикусу оставаться здоровым.

Забота о растении по сезонам

Смену времени года важно учитывать в уходе за фикусом. Осенью и зимой часто требуется сокращать полив и организовывать досветку, весной — усиленное питание, а летом — регулярное опрыскивание и защита от прямого солнечного света. Для восстановления растений после стрессов рекомендуется обработка стимуляторами роста, как Эпин или Циркон.

Организация ухода

Растению необходимо пространство с рассеянным светом, защита от сквозняков, стабильное увлажнение воздуха (особенно зимой) и регулярные подкормки. Частая смена местоположения также не приветствуется: даже незначительный "переезд" может вызвать стресс, выражающийся в сбросе листьев.

Стабильное место с подходящим уровнем освещения и умеренной температурой обеспечит цветку комфортные условия и минимизирует вероятность опадания листвы.

Уточнения

Фи́кус бенджами́на (лат. Ficus benjamina) — вид растений из рода Фикус семейства Тутовые (Moraceae).

