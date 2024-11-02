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Удобрение из бананов: укрепляем растения естественно и без лишних затрат

2:59
Садоводство

Удобрение из кожуры бананов способствует укреплению корневой системы и стеблей растений, улучшает фотосинтез, обмен веществ, а также помогает защитить растения от вредителей. Подкормку применяют как для молодых, так и для взрослых растений: томатов, огурцов, перцев и декоративных цветов.

Удобрение из бананов: укрепляем растения естественно и без лишних затрат
Фото: freepik.com by lifeforstock, PDM

Свежая кожура особенно полезна для рассады и недавно высаженных саженцев, в то время как сухие корки рекомендуется использовать для взрослых цветущих и плодоносящих растений. Настой из кожуры подходит для всех стадий роста растений, но его следует применять в течение 9 часов после приготовления для наибольшей эффективности.

Простые рецепты

Существует два основных способа приготовления удобрения из банановой кожуры: в виде порошка и настоя. Для порошка кожуру бананов сушат, затем перемалывают. Этот вид удобрения рассыпают по поверхности почвы перед поливом. Настой готовят, заливая нарезанную кожуру водой и оставляя настаиваться, затем процеживают.

Готовым настоем поливают растения, хотя запах настоя не всегда приятен, растения получают значительную питательную поддержку.

Преимущества бананового удобрения

Кожура бананов богата калием, кальцием, магнием, фосфором и железом, что поддерживает рост и плодоношение, помогает повысить иммунитет растений и улучшить их внешний вид. Благодаря содержанию натуральных гормонов роста, это удобрение стимулирует развитие корней, укрепляет стебли и помогает растениям противостоять болезням.

Его органическая природа минимизирует риск химического загрязнения, а его приготовление — экономный способ сократить количество отходов.

Особенности применения

Банановая кожура, порезанная на мелкие кусочки, закладывается в почву на 10-15 см. Компост из кожуры также подходит для долгосрочного улучшения плодородности почвы. Использование кожуры требует осторожности, так как её запах может привлекать насекомых и мелких животных.

Сушёные корки, измельчённые в порошок, удобны для удобрения садовых и комнатных растений. Применение этого удобрения помогает ускорить цветение и стимулировать бутонизацию.

Минусы и предостережения

Важные моменты, которые стоит учесть: сильный запах настоя из кожуры, ограниченный срок хранения готового раствора и необходимость избегать контакта с плодовыми деревьями из-за содержания в кожуре химикатов. Чрезмерное использование удобрения может привлечь насекомых и вызвать неприятный запах.

Удобрение лучше всего вносить малыми дозами в разные участки сада, что предотвратит появление нежелательных насекомых и запаха.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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