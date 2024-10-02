Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Музыкальный критик объяснила, является ли новый хит Леди Гаги плагиатом песни Красной Шапочки
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Рамзан Кадыров отменил приказ не брать в плен бойцов ВСУ по просьбе украинцев
Как сделать борщ ещё вкуснее: секреты нестандартных добавок для супа
В Ленинградском зоопарке появились бинтуронги
"Абсолютная правда": американский полковник раскрыл факт контактов с внеземным разумом
Лихие: Юрий Быков снял главный сериал о 90-х
Не откладывайте ремонт на потом: инфляция охотится за вашими деньгами
Украина нашла потенциального покровителя для своих граждан в России

Черри на подоконнике: пошаговое руководство

2:20
Садоводство

Для выращивания томатов черри в домашних условиях подбираются компактные низкорослые сорта, такие как Бонсай, Пигмей, Минибелл, которые не требуют сложных опор. Оптимальный грунт для комнатных томатов включает огородную землю, перегной, речной песок, древесную золу и измельченную яичную скорлупу.

Черри на подоконнике: пошаговое руководство
Фото: Own work by Pluma, CC BY-SA 3.0

Семена помещают в неглубокие бороздки с шагом в 1,5 см и покрывают сантиметровым слоем почвы. При уходе важно досвечивать рассаду утром и вечером, поливать по мере просыхания почвы и проветривать комнату без сквозняков. Растения следует ежедневно поворачивать к свету разными сторонами для равномерного роста.

Условия для выращивания томатов черри на подоконнике несложны, но требуют регулярного ухода. Полив проводится по мере подсыхания грунта, подкормка — каждые две недели раствором куриного помета в соотношении 200-250 г на куст.

Окна юго-восточной или юго-западной ориентации подходят для размещения растений, а регулярное проветривание и отсутствие сквозняков создадут оптимальные условия. Взрослые кусты подвязывают к опоре, а плоды собирают по мере созревания, срывая по одному.

Подготовка почвы и семян — важный этап: предпочтительна смесь из огородной земли, перегноя и речного песка, дополненная древесной золой и измельченной скорлупой. Семена перед посадкой рекомендуется обеззаразить в растворе марганцовки, а затем замочить на сутки, чтобы ускорить их прорастание.

Для посадки делают бороздки глубиной 0,5 см, семена раскладывают через каждые 1,5 см, а затем увлажняют почву и накрывают пленкой.

После появления всходов черри нуждаются в досветке для полноценного развития, особенно в пасмурные дни. Поливать растения следует аккуратно, избегая переувлажнения, а подкормки проводятся с помощью куриного помета или навоза. Поливать удобрениями можно раз в 12-13 дней, растворяя 80 г помета или 250 г навоза на ведро воды.

Уточнения

Тома́т че́рри (от англ. cherry — «вишня») — разновидность томатов с небольшими плодами, культивируется с начала 1800-х годов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США
ВПК
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Аудио 
Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков
Военные новости
Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков Аудио 
Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Авто
Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
Азербайджан не согласовал поставки газа в Европу через ГТС Украины. Это плохая новость для ЕС Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников CODEX чести НАСА изучить солнечную корону Игорь Буккер
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
Последние материалы
Фото работодателя помогло мошенникам обмануть пенсионерку на 27 миллионов рублей
Как разжечь огонь командного духа: секреты коммуникации в спортивной команде
В Буланаше подростки держат в страхе детей и жителей — идут расследования
Черри на подоконнике: пошаговое руководство
Сиквел боевика Скалолаз выйдет без Сильвестра Сталлоне
Возраст и состояние шин: почему важно выбирать новые покрышки
В Екатеринбурге доценту УГГУ запретили интернет за дискредитацию армии
В России разработали новые требования к работе охранников
Раскрыты секреты подзимнего посева
В Северной столице ужесточат меры для "зайцев" в общественном транспорте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.