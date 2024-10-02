Черри на подоконнике: пошаговое руководство

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для выращивания томатов черри в домашних условиях подбираются компактные низкорослые сорта, такие как Бонсай, Пигмей, Минибелл, которые не требуют сложных опор. Оптимальный грунт для комнатных томатов включает огородную землю, перегной, речной песок, древесную золу и измельченную яичную скорлупу.

Фото: Own work by Pluma, CC BY-SA 3.0

Семена помещают в неглубокие бороздки с шагом в 1,5 см и покрывают сантиметровым слоем почвы. При уходе важно досвечивать рассаду утром и вечером, поливать по мере просыхания почвы и проветривать комнату без сквозняков. Растения следует ежедневно поворачивать к свету разными сторонами для равномерного роста.

Условия для выращивания томатов черри на подоконнике несложны, но требуют регулярного ухода. Полив проводится по мере подсыхания грунта, подкормка — каждые две недели раствором куриного помета в соотношении 200-250 г на куст.

Окна юго-восточной или юго-западной ориентации подходят для размещения растений, а регулярное проветривание и отсутствие сквозняков создадут оптимальные условия. Взрослые кусты подвязывают к опоре, а плоды собирают по мере созревания, срывая по одному.

Подготовка почвы и семян — важный этап: предпочтительна смесь из огородной земли, перегноя и речного песка, дополненная древесной золой и измельченной скорлупой. Семена перед посадкой рекомендуется обеззаразить в растворе марганцовки, а затем замочить на сутки, чтобы ускорить их прорастание.

Для посадки делают бороздки глубиной 0,5 см, семена раскладывают через каждые 1,5 см, а затем увлажняют почву и накрывают пленкой.

После появления всходов черри нуждаются в досветке для полноценного развития, особенно в пасмурные дни. Поливать растения следует аккуратно, избегая переувлажнения, а подкормки проводятся с помощью куриного помета или навоза. Поливать удобрениями можно раз в 12-13 дней, растворяя 80 г помета или 250 г навоза на ведро воды.

Уточнения

Тома́т че́рри (от англ. cherry — «вишня») — разновидность томатов с небольшими плодами, культивируется с начала 1800-х годов.

