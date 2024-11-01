Осенняя подготовка почвы: какой раскислитель выбрать и как его внести

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С наступлением осени приходит время для важных садовых работ, и одна из них — раскисление почвы. Этот процесс требует ответственного подхода и выбора подходящего раскислителя. Рассмотрим, какие продукты лучше всего подходят для этой задачи.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Варианты раскислителей для почвы

Зола

Древесная зола не только нейтрализует кислотность почвы, но и обогащает её полезными элементами. Лучше всего использовать её на глинистых и суглинистых почвах. Для одного квадратного метра потребуется от 0,5 до 1,5-2 кг золы, в зависимости от уровня кислотности. Вносите золу на глубину 10-15 см раз в два года.

Мел

Если вы выбрали мел, убедитесь, что он хорошо измельчен до состояния порошка. Для раскисления на квадратный метр почвы необходимо от 250 до 700 граммов. Вносить мел рекомендуется каждые 3-4 года, заделывая его на глубину 15-20 см.

Известь-пушонка (гашеная известь)

Гашеная известь — один из самых активных раскислителей, поэтому её следует вносить только осенью, и лучше избегать грядок, на которых планируется выращивать картофель, чтобы не вызвать заражения паршой. Использовать её нужно раз в 3-4 года, заделывая на глубину 20-25 см при перекопке. Дозировка составляет 400-600 г на квадратный метр.

Доломитовая мука

Доломитовая мука мягко нейтрализует кислотность, улучшает структуру почвы и безопасна для корней растений и почвенных микроорганизмов. Она также обогащает грунт кальцием и магнием. Доломитку лучше вносить осенью, поскольку её действие медленное. Норма зависит от типа почвы: на песчаную почву потребуется 150-400 г на квадратный метр, на глинистую — 250-600 г. Заделывайте муку на глубину 15-20 см с помощью перекопки или культиватора.

Выбор подходящего раскислителя и правильное его применение помогут улучшить почву и создать оптимальные условия для роста растений.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

