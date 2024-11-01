Как пересаживать малину: советы опытных садоводов

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выберите подходящее время

Лучшее время для пересадки малины — ранняя весна или поздняя осень, когда растение находится в состоянии покоя. Избегайте пересадки в жаркие летние месяцы.

Фото: commons.wikimedia.org

Подготовьте новое место

Выберите солнечное место в саду с хорошо дренированной почвой. Выкопайте яму, которая достаточно широка и глубока, чтобы вместить корневую систему растения.

Полейте растение

Перед пересадкой тщательно полейте растение малины, чтобы оно было хорошо увлажнено.

Выкопайте растение

Аккуратно обкопайте вокруг основания растения, стараясь не повредить корни. Копайте достаточно глубоко, чтобы получить большую часть корневой системы.

Подъем и перемещение

Аккуратно приподнимите растение от земли, придерживая его за основание стеблей. Будьте осторожны, чтобы не сломать или не согнуть корни слишком сильно. Опустите растение в подготовленную лунку, убедившись, что оно сидит на том же уровне, на котором оно было на предыдущем месте. Расправьте корни и засыпьте лунку почвой, аккуратно укрепляя ее вокруг растения.

Снова полейте

Дайте пересаженному растению малины тщательный полив, чтобы помочь осесть почве и обеспечить влагой корни.

Мульча и опора

Нанесите слой мульчи вокруг основания растения, чтобы сохранить влагу и предотвратить появление сорняков. При необходимости обеспечьте опору для тростей с помощью кольев или шпалеры.

Контроль и уход

Следите за пересаженным растением малины и убедитесь, что оно получает достаточное количество воды в период укоренения.

Регулярно проверяйте наличие признаков стресса или заболевания и при необходимости принимайте соответствующие меры.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур - княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.



