Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Токсичны ли орхидеи для кошек: вся правда о растениях
Райские пляжи Португалии: куда поехать в ноябре за солнцем
Ford, Hyundai и Chevrolet — автомобили, которые подойдут начинающим водителям
Как избавиться от перхоти в домашних условиях: проверенные средства
Тренировка для красивых ягодиц: домашние упражнения без дорогостоящего инвентаря
Уехавший из России лидер группы Сплин продал загородный дом в Петербурге
Почему горы не растут бесконечно высоко: откроем тайну Эвереста
Предвыборная кампания в США — настоящее испытание для доллара
Пропустили переход на зимнюю резину: как безопасно добраться до шиномонтажа

Как пересаживать малину: советы опытных садоводов

1:53
Садоводство

Выберите подходящее время

Лучшее время для пересадки малины — ранняя весна или поздняя осень, когда растение находится в состоянии покоя. Избегайте пересадки в жаркие летние месяцы.

Как пересаживать малину: советы опытных садоводов
Фото: commons.wikimedia.org

Подготовьте новое место

Выберите солнечное место в саду с хорошо дренированной почвой. Выкопайте яму, которая достаточно широка и глубока, чтобы вместить корневую систему растения.

Полейте растение

Перед пересадкой тщательно полейте растение малины, чтобы оно было хорошо увлажнено.

Выкопайте растение

Аккуратно обкопайте вокруг основания растения, стараясь не повредить корни. Копайте достаточно глубоко, чтобы получить большую часть корневой системы.

Подъем и перемещение

Аккуратно приподнимите растение от земли, придерживая его за основание стеблей. Будьте осторожны, чтобы не сломать или не согнуть корни слишком сильно. Опустите растение в подготовленную лунку, убедившись, что оно сидит на том же уровне, на котором оно было на предыдущем месте. Расправьте корни и засыпьте лунку почвой, аккуратно укрепляя ее вокруг растения.

Снова полейте

Дайте пересаженному растению малины тщательный полив, чтобы помочь осесть почве и обеспечить влагой корни.

Мульча и опора

Нанесите слой мульчи вокруг основания растения, чтобы сохранить влагу и предотвратить появление сорняков. При необходимости обеспечьте опору для тростей с помощью кольев или шпалеры.

Контроль и уход

Следите за пересаженным растением малины и убедитесь, что оно получает достаточное количество воды в период укоренения.

Регулярно проверяйте наличие признаков стресса или заболевания и при необходимости принимайте соответствующие меры.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур - княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке
Домашние животные
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке Аудио 
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Садоводство, цветоводство
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Сводка с фронта: западные страсти по армии КНДР, СМИ нашли новые оправдания в провалах ВСУ Дмитрий Плотников Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Уехавший из России лидер группы Сплин продал загородный дом в Петербурге
Почему горы не растут бесконечно высоко: откроем тайну Эвереста
Предвыборная кампания в США — настоящее испытание для доллара
Пропустили переход на зимнюю резину: как безопасно добраться до шиномонтажа
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Наплыв туристов в Сеуле: будут ли новые ограничения эффективными
Как справиться с выпадением волос: руководство к красивым и густым волосам
Сводка с фронта: западные страсти по армии КНДР, СМИ нашли новые оправдания в провалах ВСУ
Учёные нашли объяснение: почему некоторые люди постоянно опаздывают
Как пересаживать малину: советы опытных садоводов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.