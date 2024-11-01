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Осенняя посадка: какие деревья и кустарники не переживут зиму

1:59
Садоводство

Осенью многие садоводы планируют посадку новых растений. Однако не все деревья и кустарники подходят для этого времени года — некоторые из них не успевают укрепить корни до наступления холодов и рискуют не пережить зиму.

Осенняя посадка: какие деревья и кустарники не переживут зиму
Фото: commons.wikimedia.org by Camphora, CC BY-SA 4.0

Какие растения не стоит сажать осенью

Теплолюбивые деревья: персик, абрикос, миндаль
Эти деревья чувствительны к холодам и нуждаются в тёплом, сухом климате. Осенняя посадка для них рискованна, так как корневая система может не успеть развиться, а это повышает вероятность грибковых заболеваний. Весной цветки таких деревьев могут пострадать от заморозков. Поэтому лучше отложить посадку до весны, когда почва прогреется, и исчезнет риск ночных заморозков.

Косточковые деревья: вишня, черешня, слива
Осенью эти деревья также нежелательно высаживать из-за слабой корневой системы. В условиях холодов они приживаются плохо, а раннее весеннее цветение делает бутоны уязвимыми для морозов. Оптимальный период для их посадки — весна, когда деревья переходят в активную фазу роста.

Декоративные кустарники: глициния, барбарис, каштан
Эти декоративные кустарники укореняются долго и предпочитают тёплые, влажные условия. Осенняя посадка не даёт им достаточно времени для адаптации к новому месту, и кустарники могут пострадать от зимних холодов. Лучше всего высаживать их весной, когда они уже будут в активной фазе роста.

Не все растения подходят для осенней посадки. Теплолюбивые деревья, косточковые культуры и декоративные кустарники лучше сажать весной, когда они смогут легче адаптироваться к новой среде и быстрее пойдут в рост. Весенняя посадка обеспечит здоровое развитие растений и их долгую жизнь в саду.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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