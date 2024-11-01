Подготовка ежевики к зиме: как правильно обрезать и не допустить ошибок

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садовая ежевика — растение с двухлетним циклом плодоношения. Её плоды созревают на побегах, которые сформировались в предыдущем году. В первый год побеги вырастают из земли, укрепляются и набираются сил, а на второй год выпускают цветоносы и дают урожай. После плодоношения такие побеги засыхают и требуют удаления, чтобы не забирать питательные вещества у новых побегов и не загущать посадки, что мешает проникновению света и воздуха в куст.

Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, CC BY-SA 4.0

Как правильно обрезать ежевику осенью

Осенью в первую очередь нужно срезать отплодоносившие побеги, причём максимально низко — желательно на 0,5-1 см ниже уровня земли. Молодые побеги, которые принесут плоды в следующем сезоне, также следует немного подрезать, обрезав верхушки, чтобы стимулировать их рост.

Слабые, тонкие и не полностью вызревшие побеги, которые не дадут хорошего цветения, лучше тоже удалить. Кроме того, стоит обрезать сухие, сломанные и больные ветви.

Ещё один полезный шаг — выкопать побеги, которые пустили корни и вышли из земли: они могут стать отличными саженцами для нового кустарника.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). В разных местах России этим именем называют главным образом два вида: Ежевика сизая (Rubus caesius) и Ежевика кустистая (Rubus fruticosus).

