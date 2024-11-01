Осенняя побелка деревьев: защита от морозов и грибков

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотя многие садоводы привыкли белить деревья весной, делать это лучше осенью. Такая побелка защищает деревья от зимних морозов и весенних ожогов. Прежде чем приступить к побелке, важно правильно подготовить деревья и выбрать пасмурный день для работы.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Подготовка деревьев к побелке

Для начала разложите под плодовыми деревьями полиэтиленовую пленку. Затем деревянной или пластиковой лопаткой аккуратно очистите стволы и крупные ветви от лишайников, мха и мумифицированных плодов. Все мелкие повреждения и трещины на коре следует замазать садовым варом. После этого приготовьте побелочную смесь.

Состав побелочной смеси

Для хорошего сцепления смеси с корой добавьте в неё органический клей или хозяйственное мыло, а также фунгицид, гашёную известь или мел. Глина также будет полезна, так как она закрывает трещины на коре. Добавьте "бордоскую смесь" или другие медьсодержащие препараты для защиты от грибковых заболеваний.

Для приготовления побелки в большую ёмкость положите 2 кг извести и осторожно залейте её 10 литрами кипятка, накройте тканью и дождитесь, пока смесь остынет. Затем добавьте фунгицид, 1 кг глины, одну лопату перепревшего навоза и тщательно перемешайте. Если хотите упростить задачу, можно приобрести готовую побелочную смесь в магазине, например, садовую водоэмульсионную краску, которая держится на деревьях 1-2 года. Наносить её нужно при температуре выше 0 °С, так как она сохнет около суток.

Необходимый инвентарь

Для побелки понадобится широкая глубокая ёмкость для смеси, кисти или узкий малярный валик, а также респиратор. При желании можно использовать краскопульт для равномерного нанесения.

Как правильно белить деревья

Наносите побелку или краску на дерево, начиная от нижней части ствола и постепенно продвигаясь вверх к скелетным ветвям. Тщательно покрывайте все складки и углубления на коре, чтобы избежать появления непокрытых участков.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

