Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт напомнил правила безопасного вождения зимой
Без снежной шапки: гора Фудзи в Японии впервые за 130 лет осталась без снега из-за рекордной жары
Как приготовить картофельное пюре без капли молока
Уход за померанским шпицем: как приручить свободолюбивого питомца
Сам себе парфюмер: что такое лееринг и как применять этот метод на практике
Три ключевых правила для создания идеальной спальни
Как сохранить помидоры свежими на всю зиму: лучшие способы хранения
Уехавший из РФ комик заявил, что готов оказывать секс-услуги в США: посмотрите, что со мной случилось
Трусова: поставить точку в карьере пока не могу

Почему стоит вырастить тибетскую малину: полезные свойства и уникальный вкус

3:20
Садоводство

Некоторые предпочитают вкус традиционной малины, но гурманы выбирают жёлтую, известную своей сладостью, хотя она плохо транспортируется. А вот тибетская малина у нас редкий гость. Между тем это крайне живучее и неприхотливое растение с множеством полезных свойств.

Почему стоит вырастить тибетскую малину: полезные свойства и уникальный вкус
Фото: commons.wikimedia.org by Johan, CC BY-SA 3.0

Что такое тибетская малина

Известная под разными названиями — малина земляничная, розолистная или клубника-малина (Rubus rosifolius), — тибетская малина пока редко встречается на наших участках. Но в Западной Европе её ценят за интересный вкус, целебные свойства и декоративный вид.

Кустики небольшие, до 70 см высотой, и при посадке образуют аккуратные круглые формы. Гибкие побеги покрыты шипами и могут зацепить руки, поэтому при уходе за этим растением требуется осторожность. Растение активно разрастается за счёт поросли, но урожайность его невысока по сравнению с обычной малиной.

Ягоды этой малины созревают на побегах второго года и имеют кисло-сладкий вкус с легкой горчинкой. Важно помнить, что недозрелые ягоды почти безвкусны.

Полезная информация о тибетской малины

  • Высота: около 70 см.
  • Морозостойкость: выдерживает до -28 °C.
  • Отношение к влаге: предпочитает регулярный полив, но может переносить кратковременные засухи.
  • Устойчивость: практически не поражается вредителями и болезнями.
  • Противопоказания: не рекомендуется аллергикам и людям с сахарным диабетом.

Выращивание тибетской малины в открытом грунте

Тибетская малина активно разрастается, заполняя соседние грядки и вытесняя другие растения. Чтобы ограничить её "экспансию", можно вкопать листы шифера или железа на глубину 0,5 м по периметру участка с малиной. Гербициды использовать нельзя — они могут повредить само растение.

Для посадки можно использовать метод траншей или отдельных лунок, как и для обычной малины. На дно ямок или траншеи добавляют перегной, компост и торф, затем размещают саженцы, аккуратно расправляя корни. После посадки каждый кустик нужно обильно полить (1 ведро воды на куст).

Уход за тибетской малиной

Тибетская малина в уходе неприхотлива, но некоторые нюансы стоит учитывать.

Полив

Поливайте растение 1-2 раза в неделю, особенно в период укоренения. Недостаток влаги может привести к осыпанию и мелким ягодам, однако избыток воды малина также не любит. Чтобы влага лучше проникала к корням, почву периодически рыхлят.

Подкормка

В отличие от обычной малины, тибетская нуждается в минимальных подкормках — всего дважды за сезон.

  • Весной, после таяния снега, внесите жидкую аммиачную селитру.
  • Осенью рассыпьте по поверхности сернокислый калий и обильно полейте.
    Эти простые советы помогут вам вырастить на участке необычное и полезное растение, которое будет радовать своим декоративным видом и оригинальным вкусом.

Уточнения

Я́года (лат bácca, úva) — многосемянный (реже дву- или односемянный) плод с толстым кожистым экзокарпием и сочными мезокарпием и эндокарпием.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке
Домашние животные
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке Аудио 
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Садоводство, цветоводство
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов Аудио 
Цвета, которые всегда стоит избегать в интерьере
Дизайн и интерьер
Цвета, которые всегда стоит избегать в интерьере Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Носитель Циркона фрегат Адмирал Горшков. Красота и мощь флагмана российского флота Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Последние материалы
Без снежной шапки: гора Фудзи в Японии впервые за 130 лет осталась без снега из-за рекордной жары
Почему стоит вырастить тибетскую малину: полезные свойства и уникальный вкус
Как приготовить картофельное пюре без капли молока
Уход за померанским шпицем: как приручить свободолюбивого питомца
Сам себе парфюмер: что такое лееринг и как применять этот метод на практике
Уехавший из РФ комик заявил, что готов оказывать секс-услуги в США: посмотрите, что со мной случилось
Три ключевых правила для создания идеальной спальни
Как сохранить помидоры свежими на всю зиму: лучшие способы хранения
Трусова: поставить точку в карьере пока не могу
Викинги озадачили: зачем им после смерти собаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.