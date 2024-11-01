Почему стоит вырастить тибетскую малину: полезные свойства и уникальный вкус

3:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Некоторые предпочитают вкус традиционной малины, но гурманы выбирают жёлтую, известную своей сладостью, хотя она плохо транспортируется. А вот тибетская малина у нас редкий гость. Между тем это крайне живучее и неприхотливое растение с множеством полезных свойств.

Фото: commons.wikimedia.org by Johan, CC BY-SA 3.0

Что такое тибетская малина

Известная под разными названиями — малина земляничная, розолистная или клубника-малина (Rubus rosifolius), — тибетская малина пока редко встречается на наших участках. Но в Западной Европе её ценят за интересный вкус, целебные свойства и декоративный вид.

Кустики небольшие, до 70 см высотой, и при посадке образуют аккуратные круглые формы. Гибкие побеги покрыты шипами и могут зацепить руки, поэтому при уходе за этим растением требуется осторожность. Растение активно разрастается за счёт поросли, но урожайность его невысока по сравнению с обычной малиной.

Ягоды этой малины созревают на побегах второго года и имеют кисло-сладкий вкус с легкой горчинкой. Важно помнить, что недозрелые ягоды почти безвкусны.

Полезная информация о тибетской малины

Высота: около 70 см.

Морозостойкость: выдерживает до -28 °C.

Отношение к влаге: предпочитает регулярный полив, но может переносить кратковременные засухи.

Устойчивость: практически не поражается вредителями и болезнями.

Противопоказания: не рекомендуется аллергикам и людям с сахарным диабетом.

Выращивание тибетской малины в открытом грунте

Тибетская малина активно разрастается, заполняя соседние грядки и вытесняя другие растения. Чтобы ограничить её "экспансию", можно вкопать листы шифера или железа на глубину 0,5 м по периметру участка с малиной. Гербициды использовать нельзя — они могут повредить само растение.

Для посадки можно использовать метод траншей или отдельных лунок, как и для обычной малины. На дно ямок или траншеи добавляют перегной, компост и торф, затем размещают саженцы, аккуратно расправляя корни. После посадки каждый кустик нужно обильно полить (1 ведро воды на куст).

Уход за тибетской малиной

Тибетская малина в уходе неприхотлива, но некоторые нюансы стоит учитывать.

Полив

Поливайте растение 1-2 раза в неделю, особенно в период укоренения. Недостаток влаги может привести к осыпанию и мелким ягодам, однако избыток воды малина также не любит. Чтобы влага лучше проникала к корням, почву периодически рыхлят.

Подкормка

В отличие от обычной малины, тибетская нуждается в минимальных подкормках — всего дважды за сезон.

Весной, после таяния снега, внесите жидкую аммиачную селитру.

Осенью рассыпьте по поверхности сернокислый калий и обильно полейте.

Эти простые советы помогут вам вырастить на участке необычное и полезное растение, которое будет радовать своим декоративным видом и оригинальным вкусом.

Уточнения

Я́года (лат bácca, úva) — многосемянный (реже дву- или односемянный) плод с толстым кожистым экзокарпием и сочными мезокарпием и эндокарпием.

