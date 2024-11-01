Большая мамочка — томат, завоевавший популярность в России: чем он уникален

Томат "Большая мамочка" был выведен московскими селекционерами и подходит для выращивания по всей территории России. Хотя сорт относительно новый — он вошёл в Государственный реестр селекционных достижений в 2015 году, — он уже завоевал популярность, сравнимую с востребованными сортами "Батяня", "Настенька" и "Пузата хата".
Этот сорт отличается ограниченным ростом — его кусты не превышают 80 см, но требуют подвязки и правильного формирования для высокой урожайности. Плоды томата крупные, сердцевидной формы, массой от 200 до 250 г, иногда достигают 340 г. Они обладают сладкой мякотью с насыщенным ароматом и классическим красным цветом.
Сорт считается салатным, но отлично подходит для приготовления томатного сока, пасты и соусов. Урожайность в теплице достигает 7-8 кг с квадратного метра, и хотя сорт рекомендован для тепличного выращивания, авторы сорта уверяют, что он также подходит для открытого грунта.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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