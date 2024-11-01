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Большая мамочка — томат, завоевавший популярность в России: чем он уникален

1:48
Садоводство

Томат "Большая мамочка" был выведен московскими селекционерами и подходит для выращивания по всей территории России. Хотя сорт относительно новый — он вошёл в Государственный реестр селекционных достижений в 2015 году, — он уже завоевал популярность, сравнимую с востребованными сортами "Батяня", "Настенька" и "Пузата хата".

Большая мамочка — томат, завоевавший популярность в России: чем он уникален
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Характеристика томата

  • Тип роста: детерминантный (ограниченный рост).
  • Срок созревания: среднеранний, около 85-95 дней после всходов.
  • Форма плода: округлая, сердцевидная.
  • Цвет плода: красный.
  • Средняя масса плода: 200-250 г, возможны плоды до 340 г.
  • Урожайность: до 7-9 кг с 1 кв. м (примерно 4,5 кг с куста).
  • Вкус: насыщенный, отличный, с ярким помидорным ароматом.

Описание томата

Этот сорт отличается ограниченным ростом — его кусты не превышают 80 см, но требуют подвязки и правильного формирования для высокой урожайности. Плоды томата крупные, сердцевидной формы, массой от 200 до 250 г, иногда достигают 340 г. Они обладают сладкой мякотью с насыщенным ароматом и классическим красным цветом.

Сорт считается салатным, но отлично подходит для приготовления томатного сока, пасты и соусов. Урожайность в теплице достигает 7-8 кг с квадратного метра, и хотя сорт рекомендован для тепличного выращивания, авторы сорта уверяют, что он также подходит для открытого грунта.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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