Как сохранить помидоры свежими на всю зиму: лучшие способы хранения

3:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето в средней полосе России недолгое, и вопрос сохранения урожая помидоров становится особенно актуальным. В домашних условиях можно успешно хранить даже недозрелые плоды, выбрав подходящий способ в зависимости от возможностей. Вот несколько вариантов, как сохранить томаты свежими и предотвратить их порчу.

Фото: commons.wikimedia.org by Spedona, CC BY-SA 3.0

Способы хранения томатов

В ящиках

Для этого способа подойдут зрелые зеленые или белые томаты. Их нужно собрать до того, как температура опустится ниже 5 °C — иначе они могут так и не дозреть. Возьмите невысокий ящик и выстелите его дно плотной белой бумагой. На бумагу положите слой торфа, мха-сфагнума или хвойных опилок для защиты от гниения, так как эти материалы содержат природные антисептики. Перед закладкой на хранение плоды желательно протереть водкой.

Уложите помидоры попками вверх, не касаясь друг друга, затем засыпьте их ещё одним слоем торфа или мха. Можно уложить до трёх слоев, после чего накройте ящик крышкой с отверстиями для вентиляции. Храните в прохладном месте при температуре 10-12 °C и влажности 80-85%.

В банках

Для этого варианта подходят некрупные плоды, которые помещаются в литровую банку. Стерилизуйте банки и насыпьте на дно 100 г горчичного порошка, затем положите слой пергамента. Заполните банку помидорами и закатайте крышкой.

В корзинах

Заверните каждый помидор в бумагу, смоченную водкой или спиртом и высушенную. Поместите завернутые плоды в корзину, желательно с использованием черной бумаги, если она есть под рукой.

В парафине

Растопите парафиновую свечу и окуните помидоры в горячий парафин буквально на секунду. После того как парафин застынет, сложите плоды в ящики, корзины или в холодильник. Этот метод образует защитную оболочку и продлевает срок хранения.

С луком или чесноком

Лук и чеснок выделяют фитонциды, которые защищают от бактерий. Смешайте недозрелые помидоры с луковицами в пропорции 1:1 и храните в подходящей таре.

На кустах

Перед заморозками выдерните кусты с плодами и подвесьте их в прохладном помещении (12-14 °C). Помидоры на кустах могут даже немного дозреть благодаря оттоку питательных веществ из стеблей.

Без особых ухищрений

Помидоры могут пролежать до двух месяцев, если соблюсти оптимальные условия: влажность 85-90% и подходящая температура в зависимости от степени зрелости плодов.

Белые плоды: 8-10 °C.

Бурые и розовые: 4-6 °C.

Красные, желтые и зрелые: 1-2 °C.

Эти простые способы помогут продлить свежесть помидоров и сохранить их вкус в домашних условиях.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

