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Трипс под угрозой: как защитить рассаду от незваного вредителя

Садоводство

В выращивании рассады важно учитывать не только потребности растений в питательных веществах, но и угрозы со стороны вредителей, среди которых выделяется трипс. Этот крошечный вредитель способен нанести значительный ущерб не только комнатным цветам и рассаде, но и луковым культурам в открытом грунте. Многие дачники ошибочно принимают повреждения, вызванные трипсом, за пероноспороз, что затрудняет своевременное выявление проблемы.

Трипс под угрозой: как защитить рассаду от незваного вредителя
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, PDM

Профилактические меры включают замачивание луковичных культур в спиртовом растворе для защиты от трипса. Также стоит учитывать, что использование злаковых сидератов в теплицах может привести к увеличению численности этих вредителей. Они переносят пыльцу между растениями, что может негативно сказаться на урожае перца. Одним из эффективных методов борьбы с трипсом является применение белой светоотражающей мульчи. Она помогает сбить вредителя с толку, затрудняя ему поиск растений.

Например, можно использовать белый перлит или мраморную крошку в горшках с рассадой или застилать почву белой бумагой. Так же эффективно работает и мульчирование сухой соломой, что создает дополнительную защиту как в теплице, так и в открытом грунте.

Уточнения

Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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