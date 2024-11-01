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Эко-методы: как вернуть жизнь в почву теплицы

1:26
Садоводство

Для успешного получения урожая на защищенных участках необходимо обеспечить надлежащую подготовку почвы. Важно понимать, что в теплицах почва не подвержена естественному вымыванию, что ведет к накоплению метаболитов растений и возбудителей инфекций. Это часто становится причиной плохого плодоношения, о чем жалуются дачники, которые раньше собирали урожай в больших количествах. Множество известных методов дезинфекции, таких как использование йода и различных химикатов, на самом деле неэффективны и могут быть опасны для здоровья.

Эко-методы: как вернуть жизнь в почву теплицы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Биолог Иван Русских настаивает на том, что необходимо применять более безопасные и экологичные методы. Например, можно использовать уксус и перекись водорода для подготовки раствора, который эффективно дезинфицирует почву. Такой раствор не только уничтожает патогены, но и улучшает состав почвы, обогащая её органическими веществами. Применяя этот метод, следует аккуратно смешивать ингредиенты и обрабатывать почву, после чего она будет готова к новым посадкам.

Весной, когда температура поднимется выше 15°C, стоит внести биопрепараты, такие как триходерма, для дальнейшего оздоровления почвы. Это позволит вернуть ее к жизнедеятельности и обеспечить высокие урожаи.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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