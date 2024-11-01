Советы по садоводству: самые распространённые болезни деревьев

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Грибковые инфекции деревьев

Грибковые инфекции могут повредить деревья и вызвать различные симптомы, такие как пятнистость листьев, язвы или увядание. Некоторые распространенные грибковые заболевания включают мучнистую росу, корневую гниль и фитофтороз листьев.

Фото: pixabay.com by Manseok Kim, PDM

Заражение насекомыми

Насекомые, такие как тля, гусеницы или точильщики, могут нанести вред деревьям, питаясь их листьями, корой или корнями. Это может ослабить дерево и сделать его более восприимчивым к другим заболеваниям.

Болезни ржавчины деревьев

Ржавчинные болезни вызываются грибками, которые создают пятна ржавого цвета или пустулы на листьях и стеблях.

Эти болезни могут ослабить дерево и повлиять на его общее состояние здоровья.

Бактериальные инфекции деревьев

Бактерии могут заражать деревья через раны или порезы на коре. Они могут вызывать язвы коры, сочащийся сок или обесцвечивание древесины, что приводит к увяданию дерева.

Вирусные болезни деревьев

Вирусные заболевания деревьев вызываются патогенами, которые могут передаваться через инфицированный растительный материал или насекомых-переносчиков. Эти болезни могут повлиять на рост дерева и привести к обесцвечиванию листьев, отставанию в росте ветвей или деформации плодов.

Болезни корней деревьев

Корневые болезни, такие как корневая гниль или гниль корневой шейки, поражают подземную систему дерева.

Они могут вызвать загнивание корней, плохое усвоение питательных веществ и общее ухудшение здоровья деревьев.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.



