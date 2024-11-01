Советы по садоводству: самые распространённые болезни деревьев

Грибковые инфекции могут повредить деревья и вызвать различные симптомы, такие как пятнистость листьев, язвы или увядание. Некоторые распространенные грибковые заболевания включают мучнистую росу, корневую гниль и фитофтороз листьев.
Насекомые, такие как тля, гусеницы или точильщики, могут нанести вред деревьям, питаясь их листьями, корой или корнями. Это может ослабить дерево и сделать его более восприимчивым к другим заболеваниям.
Ржавчинные болезни вызываются грибками, которые создают пятна ржавого цвета или пустулы на листьях и стеблях.
Эти болезни могут ослабить дерево и повлиять на его общее состояние здоровья.
Бактерии могут заражать деревья через раны или порезы на коре. Они могут вызывать язвы коры, сочащийся сок или обесцвечивание древесины, что приводит к увяданию дерева.
Вирусные заболевания деревьев вызываются патогенами, которые могут передаваться через инфицированный растительный материал или насекомых-переносчиков. Эти болезни могут повлиять на рост дерева и привести к обесцвечиванию листьев, отставанию в росте ветвей или деформации плодов.
Корневые болезни, такие как корневая гниль или гниль корневой шейки, поражают подземную систему дерева.
Они могут вызвать загнивание корней, плохое усвоение питательных веществ и общее ухудшение здоровья деревьев.
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