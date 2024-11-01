Удивительное домашнее растение: выращивание биопрепаратов для сада

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание биопрепаратов в домашних условиях — отличный способ подготовить свои растения к сезону, даже когда на огороде еще ничего не растет. Начать можно с грибов, таких как триходерма и боверия. Для этого подойдут коммерческие препараты, такие как Триходермин и Боверин. Однако на практике не всегда удается достичь положительного результата, особенно при использовании зерновых основ, так как они могут быть заселены различными микроорганизмами, что приводит к загрязнению.

Фото: flickr.com by Art (RUS) Potosi, PDM

Оптимальной основой для наращивания является перлит — минерал, обладающий пористой структурой, которая хорошо удерживает влагу и не содержит нежелательных микроорганизмов. Для приготовления питательного раствора смешивают воду с удобрениями, сахаром и солью. Перлит заполняется этим раствором, затем добавляется закваска, и емкость плотно закрывается. Важно периодически перемешивать субстрат, чтобы обеспечить равномерное прорастание грибов.

При должном уходе мицелий может развиваться до весны. Готовый биопрепарат можно использовать при подготовке почвы для рассады, добавляя по стакану на ведро земли. Это практическое решение поможет обеспечить здоровый старт для ваших растений.

Уточнения

Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.

