Устраните вершинную гниль: эффективные методы подкормки

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вершинная гниль — распространённая проблема, возникающая у таких растений, как томаты, перцы и кабачки, и связанная с недостатком кальция. Однако недостаток кальция в почве не всегда является причиной. Часто подкормка кальцием не приносит результата, поскольку более 60% случаев неэффективны из-за особенностей транспортировки кальция к плодам. Когда плоды растут слишком быстро, сосуды растения не успевают доставить кальций, что приводит к гнили.

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Одним из наиболее успешных решений проблемы являются внекорневые подкормки, но кальций плохо проникает в листья. Опрыскивание раствором кальциевой селитры помогает, но существует более эффективный и доступный способ — использование глюконата кальция, который лучше усваивается растениями. Глюконат не только обеспечивает необходимый кальций, но и не вызывает избытка азота, что также может привести к гнили.

Для повышения усвоения кальция полезно добавить аминокислоту глицин, которая открывает кальциевые каналы в клетках. Комбинация кальция и глицина значительно увеличивает поглощение этого элемента растениями, что позволяет эффективнее бороться с вершинной гнилью. Важное замечание: чтобы предотвратить гниль, рекомендуется опрыскивать молодые плоды непосредственно кальцием.

Таким образом, правильный подход к подкормке может существенно улучшить состояние растений и предотвратить гниль, что особенно важно для успешного урожая.

Уточнения

Гниль — процесс разложения материала.

