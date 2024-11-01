Как правильно поливать орхидею

Опытные цветоводы знают, что правильный полив — это основа ухода за орхидеями. Ошибки в этой процедуре могут привести к увяданию растения и даже его гибели. Вот на что стоит обратить внимание, чтобы орхидея оставалась здоровой.
Частота полива
В жаркую погоду орхидеям требуется больше влаги, поэтому их поливают каждые 72 часа. В умеренные сезоны, например весной и осенью, достаточно одного полива в неделю. Зимой частота сокращается до одного-двух раз в месяц, поскольку растение переходит в состояние покоя.
Визуальная оценка корней
Важный показатель состояния орхидеи — цвет корней. Сухие, беловатые корни сигнализируют о необходимости полива. Если корни имеют насыщенный зелёный оттенок, это значит, что орхидея получает достаточно влаги.
Полив с помощью льда
Один из интересных и удобных методов полива орхидей — использование льда. Этот способ особенно популярен среди цветоводов. Достаточно положить три кубика льда на почву, и они постепенно растают, обеспечивая корни нужным количеством воды, без риска переувлажнения.
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.
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