Как правильно поливать орхидею

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные цветоводы знают, что правильный полив — это основа ухода за орхидеями. Ошибки в этой процедуре могут привести к увяданию растения и даже его гибели. Вот на что стоит обратить внимание, чтобы орхидея оставалась здоровой.

Фото: commons.wikimedia.org by Honza Groh, CC BY-SA 3.0

Частота полива

В жаркую погоду орхидеям требуется больше влаги, поэтому их поливают каждые 72 часа. В умеренные сезоны, например весной и осенью, достаточно одного полива в неделю. Зимой частота сокращается до одного-двух раз в месяц, поскольку растение переходит в состояние покоя.

Визуальная оценка корней

Важный показатель состояния орхидеи — цвет корней. Сухие, беловатые корни сигнализируют о необходимости полива. Если корни имеют насыщенный зелёный оттенок, это значит, что орхидея получает достаточно влаги.

Полив с помощью льда

Один из интересных и удобных методов полива орхидей — использование льда. Этот способ особенно популярен среди цветоводов. Достаточно положить три кубика льда на почву, и они постепенно растают, обеспечивая корни нужным количеством воды, без риска переувлажнения.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

