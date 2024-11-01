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Когда и чем подкармливать яблони, чтобы сохранить здоровье деревьев

1:10
Садоводство

Многие садоводы часто забывают о необходимости внесения качественных удобрений для плодовых деревьев перед наступлением зимы. Эта простая мера помогает яблоне легко перенести холода и обеспечит щедрый урожай в следующем сезоне.

Когда и чем подкармливать яблони, чтобы сохранить здоровье деревьев
Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie, CC BY-SA 3.0

Сроки внесения удобрений

Период, когда следует проводить последнюю подкормку, может варьироваться в зависимости от погодных условий. Важно ориентироваться на прогноз погоды и вносить удобрения примерно за две недели до первых серьёзных заморозков.

Какие удобрения использовать?

Многие считают золу подходящей для финальной подкормки, но она не покрывает всех потребностей яблонь в питательных веществах. В качестве альтернативы можно использовать компост или перегной, которые являются оптимальными вариантами для этой цели.

Рекомендуется использовать около 10 литров компоста или перегноя на одно дерево. Для более возрастных яблонь дозу можно увеличить до 15 литров. Подойдут и комплексные осенние удобрения, предназначенные специально для плодовых деревьев.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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