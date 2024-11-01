Почему малина может стать угрозой вашему саду и как это предотвратить

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы сталкиваются с трудностями из-за неконтролируемого разрастания малины, которая способна вытеснять другие культуры и превращать аккуратно ухоженный участок в заросли. Для управления этим процессом важно понимать природу размножения малины и применять несколько простых, но эффективных методов.

Фото: commons.wikimedia.org by Borealis55, CC BY-SA 3.0

Понимание природы разрастания

Малина размножается корневыми отпрысками и верхушечными отводками. Корневые отпрыски образуются из почек на корнях и могут появляться на значительном расстоянии от материнского растения, в то время как верхушечные отводки укореняются, когда побеги касаются земли.

Регулярная обрезка

Регулярная обрезка является ключевым методом контроля роста. Весной удаляют слабые, поврежденные и лишние побеги, оставляя только крепкие и здоровые. Осенью все отплодоносившие ветви срезаются до основания, что не только ограничивает разрастание, но и повышает урожайность оставшихся побегов.

Использование корневых барьеров

Установка корневых барьеров — ещё один эффективный способ контроля. Вокруг малинника можно вкопать плотный материал, например, шифер или пластик, на глубину 50–60 см, чтобы остановить корневые отпрыски от выхода за пределы отведённого места.

Мульчирование и прополка

Постоянное мульчирование почвы вокруг кустов малины помогает подавлять сорняки и рост побегов. В качестве мульчи можно использовать солому, опилки или специальные пленки. Важно также удалять побеги, появляющиеся за границей малинника.

Формирование ряда

Высаживание малины в узкий ряд шириной не более 30–40 см упрощает уход, сбор урожая и удаление лишних побегов. Любые растения, выходящие за пределы этого ряда, стоит сразу же удалять.

Правильное расположение малинника

При планировании сада важно выделить место для малины вдали от других культур. Идеально, если малинник находится в отдалённой части участка или используется в качестве живой изгороди, где его разрастание можно контролировать только с одной стороны.

Уточнения

Мали́на обыкнове́нная (лат. Rúbus idáeus) — полукустарник; вид рода Рубус семейства Розовые (Rosaceae). Популярная ягодная культура.

