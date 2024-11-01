Как правильно собирать и хранить морковь: советы, которые стоит знать

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Уборка урожая — это, пожалуй, одна из самых трудоёмких, но в то же время приятных задач для садоводов. Осенью, несмотря на изменения климата, общие правила остаются актуальными: каждый овощ требует своего времени для сбора.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Когда начинается уборка моркови, стоит помнить, что она проводится сразу после сбора картофеля, в основном во вторую неделю сентября. Ранние сорта, посеянные для получения пучковой моркови, желательно собирать, когда их диаметр достигнет 1 см. Зрелая морковь среднего срока созревания, требующая 80-110 дней, показывает готовность по пожелтевшим нижним листьям. Если оставить ее в почве слишком долго, корнеплоды потеряют свои вкусовые качества.

Морковь позднего срока созревания собирается осенью, в первые две недели сентября, но лучше всего при ясной погоде. Неправильный сбор или несвоевременное удаление могут привести к порче урожая, поэтому важно следить за погодными условиями.

Для успешного хранения моркови, желательно дождаться, когда температура воздуха снизится до +4°C. Это позволяет остановить рост и увеличить содержание сахара в корнеплодах. Уборку рекомендуется проводить в солнечные дни, когда почва не слишком влажная. Для сбора используют вилы, аккуратно подкапывая корнеплоды, чтобы не повредить их. Сразу после выкапывания ботву необходимо удалить, так как она забирает питательные вещества.

Морковь хранят в прохладном, тёмном месте. Использование полыни для защиты от грызунов и хранение в ящиках, предварительно высушенных на солнце, поможет продлить срок хранения.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

