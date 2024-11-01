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Как сохранить картофель до весны: советы и рекомендации

4:16
Садоводство

Существует мнение, что с картошкой все просто: если не съедят зимой, то весной посадят. Однако сделать так, чтобы картофель был доступен и зимой, и весной, — задача непростая.

Как сохранить картофель до весны: советы и рекомендации
Фото: Own work by Midori, CC BY-SA 3.0

Правильное хранение картофельного урожая требует знаний и навыков. Даже если был собран отличный урожай, важно сохранить его без потерь. Успех хранения зависит от выбора сорта с хорошими характеристиками лёжкости и строгого соблюдения правил хранения. Поэтому следует детально рассмотреть тонкости процесса хранения картофельного урожая.

Выбор сортов картофеля для хранения

Практически все сорта картофеля подходят для хранения, но сроки хранения различаются. Среднеранние и среднеспелые сорта можно хранить 1-2 месяца без особых проблем. Для хранения до весны лучше выбирать среднепоздние и позднеспелые сорта, такие как "Гатчинский", "Журавинка", "Сатурн" и "Атлант".

Местные картофелеводы могут поделиться ценными отзывами о хранении районированных сортов. Например, сорта "Скарлетт" и "Невский" показали отличные результаты по лёжкости и вкусовым качествам.

Влияние условий выращивания на лёжкость

Лёжкость клубней сильно зависит от условий их выращивания. Холодное и дождливое лето приводит к повышенным потерям при хранении. Высокая влажность почвы во время вегетации ухудшает лёжкость клубней. Качество хранения также зависит от удобрений; клубни, получившие избыток азота, хуже хранятся. Поражение фитофторозом также сказывается на сохранности, поэтому ботву с признаками заболевания следует убирать до выкапывания картофеля.

Сортировка клубней перед хранением

Перед закладкой картофеля на длительное хранение требуется его сортировка. Если на хранение попадут поврежденные или некачественные клубни, они не улучшатся со временем, что отрицательно скажется на общем сроке хранения. Сортировка начинается с отбора семенного картофеля, который необходимо прозеленить.

Клубни для хранения разделяются по срокам: крупные клубни подходят для хранения до середины зимы, клубни среднего размера — на более длительный срок, а мелкие и поврежденные следует использовать первыми.

Этапы хранения картофеля

Процесс хранения картофеля включает четыре ключевых этапа: лечебный, период охлаждения, основной и весенний.

  • Лечебный период: после выкапывания клубни оставляют на 1-2 часа для обсушивания, затем помещают под навес для заживления повреждений. Этот период продолжается от 1 до 3 недель.
  • Период охлаждения: температура клубней должна постепенно снижаться от +13…+18ºС до +2…+4ºС в течение 10-15 дней. Это важно для подготовки картофеля к длительному хранению.
  • Основной период: в зимний период картофель должен находиться в состоянии покоя. Помещение для хранения должно быть темным, температура — от +2 до +4ºС, а влажность — 85-90%.
  • Весенний период: по мере выхода клубней из состояния покоя следует снижать температуру, чтобы предотвратить прорастание. Этот процесс продолжается до момента, пока картофель не будет использован.

Условия хранения

Для хранения картофеля обычно используются погреба или подвалы, которые необходимо подготовить: высушить, дезинфицировать и организовать вентиляцию. Также существует возможность хранения картофеля вне помещения — в ямах или траншеях, а в городских условиях можно использовать утепленные ящики на балконах.

Существует множество способов хранения картофеля: навалом, в контейнерах, ящиках и мешках. Каждый из этих методов имеет свои особенности, но важным остается контроль условий хранения.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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