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Розы и их обрезка: краткое руководство для садоводов

2:37
Садоводство

Розы являются одним из самых прекрасных растений, требующих особого ухода и внимания. Каждую розу следует знать по имени, чтобы понимать её потребности и особенности. Уважительное отношение к каждому растению поможет избежать ошибок в уходе.

Розы и их обрезка: краткое руководство для садоводов
Фото: commons.wikimedia.org by Salicyna, CC BY-SA 4.0

Определение категории куста не всегда возможно по внешнему виду, однако важно помнить, что разные сорта роз требуют разных условий зимовки и обрезки. Цветение может происходить как на побегах прошлого года, так и на новых, поэтому знание этих нюансов поможет сохранить розы в здоровом состоянии.

Чайно-гибридные розы обрезаются весной до начала вегетации. Для обрезки используется острый секатор, и побеги укорачиваются до 3-5 почек от земли. На слабых побегах оставляют 2-3 почки, на более сильных — до 5. Срез необходимо делать на 1 см выше наружной почки под наклоном.

Розы флорибунда требуют более деликатного подхода. Если их сильно обрезать, цветение может задержаться. На первый год обрезка выполняется до 3-5 почек, что составляет примерно 15 см от земли. На следующий год приросты укорачиваются на одну треть, а боковые веточки — на 2-3 почки. Регулярно удаляются ветки, загущающие куст изнутри.

Плетистые розы имеют длинные гибкие побеги и цветут чаще всего на побегах прошлого года. Чтобы сохранить их здоровье, вырезают только слабые и старые побеги, боковые укорочены на 2-3 глазка. Эти кусты омолаживаются раз в 7-10 лет, обрезая до 50-70 см от земли. При выращивании на шпалере необходимо учитывать, что горизонтальное расположение побегов способствует лучшему цветению.

Кустовые (парковые) розы разнообразны и делятся на однократно цветущие и ремонтантные. У однократно цветущих достаточно периодически удалять старые и засохшие ветки. Ремонтантные же требуют более тщательной обрезки, удаляя слабые и старые побеги до корневой шейки.

Шиповники очаровывают своим цветением, но для их лучшего роста необходим простор. Эти кусты лучше не подвергать обрезке, хотя старый куст можно омолодить радикальной обрезкой, которая хорошо переносится почти всеми сортами.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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