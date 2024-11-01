Секреты успешной уборки свёклы: когда и как собирать урожай

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Уборка свёклы требует внимания к срокам и внешнему виду корнеплодов. При планировании уборки учитываются сроки созревания, которые зависят от сорта свёклы. Сорта делятся на три группы.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Раннеспелые : к ним относятся такие сорта, как "Подзимняя", "Грибовская плоская А-473", "Египетская плоская", "Ленинградская округлая 221/17", "Красный шар улучшенный" и другие. Срок созревания этих сортов составляет 50-80 дней, поэтому уборку следует проводить в июле — начале августа.

: к ним относятся такие сорта, как "Подзимняя", "Грибовская плоская А-473", "Египетская плоская", "Ленинградская округлая 221/17", "Красный шар улучшенный" и другие. Срок созревания этих сортов составляет 50-80 дней, поэтому уборку следует проводить в июле — начале августа. Среднеспелые : среди них "Багровый шар", "Холодостойкая", "Браво", "Глобус" и многие другие. Срок созревания таких сортов составляет 80-100 дней, и убирать их следует в середине — конце августа.

: среди них "Багровый шар", "Холодостойкая", "Браво", "Глобус" и многие другие. Срок созревания таких сортов составляет 80-100 дней, и убирать их следует в середине — конце августа. Позднеспелые: к этой группе относятся сорта "Торпеда", "Цилиндра" и другие. Срок созревания составляет 100-135 дней, что позволяет таким сортам храниться до весны.

Ранее убирать свёклу нежелательно, так как ближе к осени, когда температура снижается, корнеплод продолжает расти, накапливая полезные вещества. Однако также не стоит задерживать уборку до заморозков, так как это может привести к порче корнеплодов.

Ориентируясь на погодные условия, в тёплую осень свёклу лучше не оставлять долго на грядке, чтобы избежать волокнистости. В дождливую осень корнеплоды могут подгнить и растрескаться, тогда как в сухую осень свёкла накапливает витамины и лучше хранится.

Внешние признаки зрелости свёклы включают достижение размера, указанного на упаковке семян, а также пожелтение или высыхание нижних листьев. Уборку лучше всего производить вилами, аккуратно срезая ботву, оставляя черешки не более 1 см, чтобы предотвратить повторный рост.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

