Секреты успешной уборки свёклы: когда и как собирать урожай

Уборка свёклы требует внимания к срокам и внешнему виду корнеплодов. При планировании уборки учитываются сроки созревания, которые зависят от сорта свёклы. Сорта делятся на три группы.
Ранее убирать свёклу нежелательно, так как ближе к осени, когда температура снижается, корнеплод продолжает расти, накапливая полезные вещества. Однако также не стоит задерживать уборку до заморозков, так как это может привести к порче корнеплодов.
Ориентируясь на погодные условия, в тёплую осень свёклу лучше не оставлять долго на грядке, чтобы избежать волокнистости. В дождливую осень корнеплоды могут подгнить и растрескаться, тогда как в сухую осень свёкла накапливает витамины и лучше хранится.
Внешние признаки зрелости свёклы включают достижение размера, указанного на упаковке семян, а также пожелтение или высыхание нижних листьев. Уборку лучше всего производить вилами, аккуратно срезая ботву, оставляя черешки не более 1 см, чтобы предотвратить повторный рост.
Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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