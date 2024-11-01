Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подготовка ежевики к зиме: как правильно обрезать и не допустить ошибок
Девушка в Красноярске выжила после падения с 6 этажа
Сексолог Кульгавчук рассказал, можно ли улучшить потенцию при помощи продуктов-афродизиаков
Эксперт рассказал, почему Турция не присоединилась к Западу
Собаку с финской антенной поймали рядом с Карелией
Российский военный рассказал, что в первые дни СВО оставалось 15 км до Киева
Московский фестиваль помощи бездомным животным
Пиво как источник витаминов и пребиотиков
Ипотека для самозанятых: эксперт предупреждает о рисках и даёт советы

Секреты ухода за бахчевыми: как вырастить арбуз даже в холодном климате

3:16
Садоводство

Бахчевые культуры, включающие арбуз, дыню и тыкву, неизменно ассоциируются с августом. В этот период они преобладают на прилавках магазинов и рынков, занимая отдельные палатки и став символом конца лета. Несмотря на тропическое происхождение — арбуз родом из Южной Африки, дыня — из Южной Азии, а тыква — из Центральной Америки, — Россия занимает первое место в мире по посевным площадям и потреблению этих культур.

Секреты ухода за бахчевыми: как вырастить арбуз даже в холодном климате
Фото: Adobe Stock by Klymentii, PDM

В стране бахчевые возделываются на юге — в Нижнем Поволжье и на Северном Кавказе, а также в Сибири и на Дальнем Востоке. Даже в регионах Нечерноземья успешно выращиваются тыквы, а иногда — арбузы и дыни.

Согласно рекомендациям Института питания, годовая норма потребления бахчевых культур составляет 30 кг на человека, включая 18-20 кг арбуза и 6-8 кг дыни. Арбуз является не только освежающим десертом, но и ценным источником полезных веществ. Его плоды содержат 8-10% сахаров, преимущественно фруктозу, пектиновые вещества, клетчатку, витамины B1, B2, PP, C, фолиевую кислоту, каротин, соли железа, калия, кальция и магния.

Также арбуз богат незаменимыми аминокислотами, такими как валин, изолейцин и триптофан, а содержание железа в нем превосходит многие овощи.

Как теплолюбивая культура, арбуз нуждается в температуре 28-32°C для оптимального роста, с активными суммами температур в пределах 2000-3000°C. Даже в средней полосе опытные садоводы выращивают арбузы, используя пленочные укрытия и парники, высаживая скороспелые сорта и 20-30-дневную рассаду. При правильном уходе, включающем рыхление, полив и подкормку, урожай арбузов становится возможен, если лето подарит хотя бы 40-50 теплых дней.

Для правильного опыления цветков арбуза необходимо привлечение насекомых или опыление вручную. Завязи формируются на главном стебле, боковые побеги можно удалять. Если завязь достигла размера кулака, можно ожидать зрелый плод через 30-40 дней. Однако большинство потребителей предпочитают купить готовые арбузы, а не выращивать их самостоятельно.

При выборе зрелого арбуза стоит обращать внимание на цвет кожуры и звук при постукивании. У черных сортов зрелый плод самый темный, а у полосатых — с наиболее контрастными полосами. Зрелый арбуз при постукивании издает глухой звук, имеет рыхлую мякоть и полости внутри. Есть и народные приметы: считается, что плоды с более крупным рубцом от цветка ("девочки") созревают лучше.

Соблюдая умеренность при выборе арбуза, стоит избегать поврежденных плодов, арбузов с медными пятнами (признаком антракноза) и не допускать, чтобы плод начал портиться.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Садоводство, цветоводство
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе Аудио 
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Садоводство, цветоводство
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает Аудио 
Эксперт разъяснил коварный вопрос ПДД, на котором прокалываются даже опытные водители
Авто
Эксперт разъяснил коварный вопрос ПДД, на котором прокалываются даже опытные водители Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Носитель Циркона фрегат Адмирал Горшков. Красота и мощь флагмана российского флота Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Собаку с финской антенной поймали рядом с Карелией
Российский военный рассказал, что в первые дни СВО оставалось 15 км до Киева
Московский фестиваль помощи бездомным животным
Пиво как источник витаминов и пребиотиков
Ипотека для самозанятых: эксперт предупреждает о рисках и даёт советы
Татьяна Буланова рассказала о решившем стать рэпером 17-летнем сыне Никите
Секреты успешной уборки свёклы: когда и как собирать урожай
Пёс Кругетс из Нижнего Новгорода успешно сбросил 50 кг
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США
В Сочи с 2025 года введут туристический налог: что изменится для отдыхающих?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.