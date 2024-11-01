Секреты ухода за бахчевыми: как вырастить арбуз даже в холодном климате

3:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Бахчевые культуры, включающие арбуз, дыню и тыкву, неизменно ассоциируются с августом. В этот период они преобладают на прилавках магазинов и рынков, занимая отдельные палатки и став символом конца лета. Несмотря на тропическое происхождение — арбуз родом из Южной Африки, дыня — из Южной Азии, а тыква — из Центральной Америки, — Россия занимает первое место в мире по посевным площадям и потреблению этих культур.

Фото: Adobe Stock by Klymentii, PDM

В стране бахчевые возделываются на юге — в Нижнем Поволжье и на Северном Кавказе, а также в Сибири и на Дальнем Востоке. Даже в регионах Нечерноземья успешно выращиваются тыквы, а иногда — арбузы и дыни.

Согласно рекомендациям Института питания, годовая норма потребления бахчевых культур составляет 30 кг на человека, включая 18-20 кг арбуза и 6-8 кг дыни. Арбуз является не только освежающим десертом, но и ценным источником полезных веществ. Его плоды содержат 8-10% сахаров, преимущественно фруктозу, пектиновые вещества, клетчатку, витамины B1, B2, PP, C, фолиевую кислоту, каротин, соли железа, калия, кальция и магния.

Также арбуз богат незаменимыми аминокислотами, такими как валин, изолейцин и триптофан, а содержание железа в нем превосходит многие овощи.

Как теплолюбивая культура, арбуз нуждается в температуре 28-32°C для оптимального роста, с активными суммами температур в пределах 2000-3000°C. Даже в средней полосе опытные садоводы выращивают арбузы, используя пленочные укрытия и парники, высаживая скороспелые сорта и 20-30-дневную рассаду. При правильном уходе, включающем рыхление, полив и подкормку, урожай арбузов становится возможен, если лето подарит хотя бы 40-50 теплых дней.

Для правильного опыления цветков арбуза необходимо привлечение насекомых или опыление вручную. Завязи формируются на главном стебле, боковые побеги можно удалять. Если завязь достигла размера кулака, можно ожидать зрелый плод через 30-40 дней. Однако большинство потребителей предпочитают купить готовые арбузы, а не выращивать их самостоятельно.

При выборе зрелого арбуза стоит обращать внимание на цвет кожуры и звук при постукивании. У черных сортов зрелый плод самый темный, а у полосатых — с наиболее контрастными полосами. Зрелый арбуз при постукивании издает глухой звук, имеет рыхлую мякоть и полости внутри. Есть и народные приметы: считается, что плоды с более крупным рубцом от цветка ("девочки") созревают лучше.

Соблюдая умеренность при выборе арбуза, стоит избегать поврежденных плодов, арбузов с медными пятнами (признаком антракноза) и не допускать, чтобы плод начал портиться.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

