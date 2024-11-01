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Гранат на даче: советы по уходу и укрытию на зиму

2:42
Садоводство

Гранат, как символ плодородия, имеет древнюю историю и востребован благодаря сотням сочных зерен под красной кожурой плода. Это южное растение предпочитает тепло, однако современные морозостойкие сорта позволяют выращивать его даже в более прохладных регионах.

Гранат на даче: советы по уходу и укрытию на зиму
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, CC BY-SA 3.0

Сладкие сорта гранатов обычно выращиваются в Азербайджане и Средней Азии, тогда как карабахские и грузинские гранаты отличаются кислым вкусом. В природе это листопадный кустарник или небольшое дерево до 6 метров высотой. Гранат хорошо переносит засуху и кратковременное похолодание до -17 °С, однако наибольший урожай наблюдается в регионах с мягкими зимами и теплым летом.

Посадка Граната

Оптимальные условия включают минимальные температуры около +15 °С зимой и общее накопление тепла в течение года. Гранат нетребователен к почве, но для лучшего роста рекомендуются хорошо дренированные, органически обогащенные почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией. Яму для посадки копают 60x70 см, закладывая дренаж и добавляя органические удобрения.

Уход за Гранатом

Рыхление почвы проводится особенно в первые годы, пока растение укрепляется. Полив нужен умеренный, поскольку пересыхание почвы может привести к растрескиванию плодов. Для зимовки ветви пригибают к земле и утепляют, особенно если растение наклонено к югу. Если саженец не планируется укрывать, его окучивают на 15 см. Формируется куст из 6 стволов для удобства укрытия на зиму.

Размножение

Гранат размножается семенами и черенкованием. Семена берутся из свежего плода и проращиваются в увлажненной почве. Черенки нарезают с однолетних побегов и укореняют в дренированной земле.

Сбор Урожая

Плоды начинают собирать в октябре, когда они достигают полной зрелости. Для хранения лучше выбирать плоды, не достигшие стадии растрескивания. Оптимальные условия хранения — проветриваемое помещение при температуре около +2 °С.

Популярные Сорта Граната

В мире выделяются сорта с мягкими семенами и кисло-сладким вкусом. Среди них азербайджанская "Гюлейша', крымская "Ак Дона', узбекский "Кизил-анор'. Также популярен карликовый гранат, который выращивают как комнатное растение, и он плодоносит почти весь год.

Уточнения

Грана́т обыкнове́нный (лат. Púnica granátum) — вид плодовых растений из рода Гранат семейства Дербенниковые (Lythraceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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