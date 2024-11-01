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Лучшая тактика для огородников: как получить крупные и вкусные клубни картофеля

2:11
Садоводство

Картофель, незаменимый продукт на каждом столе, требует ухода для получения высокого урожая. Вот несколько проверенных советов для садоводов, стремящихся повысить урожайность:

Лучшая тактика для огородников: как получить крупные и вкусные клубни картофеля
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Обработка посадочного материала. Перед посадкой клубни следует обеззараживать, используя растворы, содержащие борную кислоту, медный купорос и суперфосфат. Такая подготовка помогает защитить растения от болезней и вредителей.

Купание в питательном растворе. За 2 дня до посадки пророщенные клубни полезно замочить в растворе из азотных, калийных удобрений и суперфосфата. Это ускорит рост и увеличит количество клубней.

Надрезы для стимуляции роста. Поперечные и кольцевые надрезы на клубнях активируют рост спящих глазков, что способствует формированию большего количества стеблей и, как следствие, урожая.

Оптимальное направление рядков. Расположение борозд с севера на юг обеспечивает равномерное освещение, что положительно влияет на развитие растений.

Полив во время цветения. Поливать картофель нужно редко, но тщательно, особенно в жаркую погоду во время цветения и образования клубней.

Питательная подкормка. На каждом этапе роста картофель нуждается в дополнительном питании — азоте, калии и фосфоре. Правильная подкормка способствует увеличению клубней и улучшению их качества.

Надлом стеблей. Через 2-3 недели после цветения можно надломить стебли, не повреждая их полностью. Это позволит питательным веществам направляться к клубням, что заметно увеличит урожай.

Двойная посадка. Для удвоения урожая можно ранние сорта картофеля выкопать в июне, собрав крупные клубни, а мелкие оставить в земле для повторного плодоношения.

Эти методы, примененные своевременно и последовательно, помогут получить здоровый, обильный урожай картофеля, обеспечив запас "второго хлеба" на целый год.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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