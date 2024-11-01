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Редкие сорта томатов: какие черные и белые плоды покоряют огороды

2:07
Садоводство

Оттенки вкусов и форм томатов впечатляют своим разнообразием, и в каждом сорте можно найти свою изюминку. Селекционеры продолжают радовать любителей садоводства новыми и необычными видами, которые можно встретить не на каждом столе. Среди самых оригинальных сортов особого внимания заслуживают белоплодные и черноплодные томаты — их уникальный вид и вкусовые качества стали настоящим открытием для многих огородников.

Редкие сорта томатов: какие черные и белые плоды покоряют огороды
Фото: unsplash.com by Vince Lee vklee, PDM

Черноплодные томаты, привлекающие своей насыщенной окраской от коричнево-бордового до практически черного цвета, включают такие сорта, как "Черная груша", "Крем-брюле", "Поль Робсон", "Сахар коричневый" и "Black Galaxy". Эти сорта славятся высоким содержанием витамина C, b-каротина и других полезных веществ.

Несмотря на пониженную устойчивость к холоду и более скромную урожайность, их плоды отличаются вкусом и питательной ценностью. Например, "Черная груша" имеет грушевидную форму и насыщенный бордовый оттенок, тогда как "Крем-брюле" радует садоводов крупными плодами шоколадного оттенка, массой до 400 граммов.

Среди белоплодных сортов выделяются "Белое сердце", "White Wonder" и "Белая королева". Эти томаты не только удивляют своими светлыми плодами, но и отличаются сладковатым вкусом благодаря высокому содержанию природных сахаров. Такие томаты практически не содержат кислоты, что делает их вкус особенно нежным.

Белоплодные сорта также подойдут для теплиц и открытого грунта и нередко достигают больших размеров, как, например, плоды "Белого сердца" весом до 800 граммов.

Необычные томаты дают возможность разнообразить огород и поэкспериментировать с необычными формами и цветами. Эти сорта радуют не только внешним видом, но и уникальными вкусовыми оттенками, которые будут интересны как опытным, так и начинающим огородникам.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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