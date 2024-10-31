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Caмыe cлaдкиe copтa мopкoви по итогам сезона 2024 года

1:05
Садоводство

Эти удивительные сорта моркови станут лучшими ингредиентами в приготовлении супов, десертов и соков. Они обладают превосходными вкусовыми качествами и замечательными характеристиками.

Caмыe cлaдкиe copтa мopкoви по итогам сезона 2024 года
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Детская сладкая — сорт со средней урожайностью и повышенным содержанием сахара. Плоды достигают в длину до 20 см и имеют классический оранжевый цвет. Сердцевина мягкая и удивительно нежная, а сам сорт достаточно мягкий и подходит для употребления в свежем виде.

Маэстро F1 — ранний гибрид, адаптированный для большинства климатических зон. Плоды имеют традиционную цилиндрическую форму. Сорт практически не подвержен заболеваниям и подходит для любых целей.

Император — поздний сорт с отличной лежкостью и богатым вкусом. Мякоть нежная и плотная, довольно сладкая и ароматная. При правильном хранении может храниться до 9 месяцев. В условиях повышенной влажности не трескается и не гниет.

Уточнения

Морковь посевная — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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