Caмыe cлaдкиe copтa мopкoви по итогам сезона 2024 года

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Эти удивительные сорта моркови станут лучшими ингредиентами в приготовлении супов, десертов и соков. Они обладают превосходными вкусовыми качествами и замечательными характеристиками.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Детская сладкая — сорт со средней урожайностью и повышенным содержанием сахара. Плоды достигают в длину до 20 см и имеют классический оранжевый цвет. Сердцевина мягкая и удивительно нежная, а сам сорт достаточно мягкий и подходит для употребления в свежем виде.

Маэстро F1 — ранний гибрид, адаптированный для большинства климатических зон. Плоды имеют традиционную цилиндрическую форму. Сорт практически не подвержен заболеваниям и подходит для любых целей.

Император — поздний сорт с отличной лежкостью и богатым вкусом. Мякоть нежная и плотная, довольно сладкая и ароматная. При правильном хранении может храниться до 9 месяцев. В условиях повышенной влажности не трескается и не гниет.

Уточнения

Морковь посевная — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

