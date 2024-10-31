Консервация дачи к зиме: специалисты возьмут на себя ваши хлопоты

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

За последний год спрос на консервацию дач к зиме вырос в два раза. Стоимость услуг достигает 80 тысяч рублей и выше.

Фото: Канал t.me/c by Скриншот канала t.me/c, PDM

Среди владельцев загородных домов становится всё более популярной услуга консервации дачи под ключ. Многие собственники устали от самостоятельной подготовки к зимнему сезону и предпочитают доверить это дело профессионалам.

Согласно исследованию SHOT ПРОВЕРКИ, минимальная стоимость полной консервации начинается от 30 тысяч рублей. Полный набор услуг может обойтись в 80 тысяч рублей и более.

Консервация дома обычно проводится в конце октября, когда наступают первые холода. Стандартная подготовка дома к зиме включает в себя проверку водопровода, отключение электричества и газа, а также консервацию хозяйственных построек и кровли дома.

Однако теперь специалисты готовы предложить и дополнительные услуги. Фирмы предлагают подготовить газон к зиме (от 2 тысяч рублей), законсервировать септик (от 6 до 9 тысяч рублей), проверить колодец (от 3 тысяч рублей), установить защиту от воров (от 12 тысяч рублей за оборудование + абонентская плата) и даже позаботиться об огороде: обработка деревьев, расчистка от листвы, зимние укрытия. Обойдётся то в сумму от 10 до 25 тысяч рублей.

Уточнения

Септик для очистки сточных вод — сооружение для механической очистки сточных вод отстаиванием с анаэробным сбраживанием их осадка.



