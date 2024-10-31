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Как повысить плодородие почвы: секреты успешных агрономов

1:19
Садоводство

Плодородие почвы играет ключевую роль в сельском хозяйстве, и его можно значительно повысить различными методами. Одним из наиболее эффективных способов является севооборот, который помогает избежать истощения почвы за счет чередования культур.

Как повысить плодородие почвы: секреты успешных агрономов
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Разные растения требуют различных питательных веществ, и это способствует лучшему восстановлению почвы. Внесение удобрений также критично: органические удобрения полезны для экологии, но медленно высвобождают питательные вещества, тогда как химические удобрения быстро действуют, но их избыточное использование может навредить.

Смешанная посадка культур, где разные растения сосуществуют на одном поле, также снижает истощение почвы и улучшает рост. Сидераты, такие как горчица или овес, могут служить "зелеными удобрениями", накапливая полезные элементы в земле и защищая ее от эрозии.

Наконец, введение паров в севооборот позволяет почве восстанавливаться, особенно после выведения истощающих культур. Важно применять комплексный подход, основываясь на научных рекомендациях и локальных условиях, чтобы эффективно поддерживать плодородие почвы и предотвратить деградацию.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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