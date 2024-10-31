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Как спасти зимние цветы: секреты успешного ухода

1:14
Садоводство

Уход за комнатными растениями в зимний период требует особого внимания, так как неправильный полив и недостаток света могут привести к их гибели. Часто причиной гибели становится перелив, который можно исправить, просушив грунт. Для этого вазон нужно разместить в вертикальном положении, обеспечив доступ воздуха к дренажным отверстиям. Если растение серьезно пострадало, следует пересадить его или использовать домашние удобрения из банановой кожуры, яичной скорлупы и кофейной гущи.

Как спасти зимние цветы: секреты успешного ухода
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Важно также поддерживать режим полива, чтобы растение пришло в норму. В случае потери жизненных сил, можно использовать раствор перекиси для стимуляции роста. Стрессовые ситуации, такие как перемещение растения в прохладное темное место, также могут помочь его восстановлению. При недостатке света, стоит переместить цветок ближе к источнику света или использовать фитолампы.

Если растение замерзло, его следует вернуть в теплую комнату и провести паровую ванну. Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно осматривать растения и подбирать им индивидуальный уход.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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