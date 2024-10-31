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Вкусная зелень: крыжовник Малахит, который покоряет садоводов

1:18
Садоводство

Крыжовник Малахит, известный как северный виноград, привлекает внимание садоводов своим уникальным вкусом и питательными свойствами. Этот сорт, выведенный в 1959 году путем скрещивания Черного негуса и Финика, остается популярным благодаря своей высокой зимостойкости и устойчивости к перепадам температур, что делает его идеальным для умеренных и северных регионов. Малахит дает средний урожай — до 4 кг ягод с куста, но его плоды, достигающие 5-6 г, отличаются тонкой кожицей и ярко-зеленым цветом, что обеспечивает высокую транспортабельность.

Вкусная зелень: крыжовник Малахит, который покоряет садоводов
Фото: szarada.net by Przemek P, CC BY-SA 3.0

Вкус ягод кисло-сладкий и насыщенный, с высоким содержанием витаминов, микроэлементов и пектинов, что способствует улучшению пищеварения и выведению токсинов. Малахит не теряет популярности среди садоводов, благодаря своим непритязательным условиям роста и сопротивляемости болезням. Созревшие ягоды не осыпаются и становятся сладкими, что добавляет привлекательности этому сортовому крыжовнику.

Отзывы садоводов подтверждают его высокие качества, делая Малахит желанным выбором для любого огорода.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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