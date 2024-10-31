Эксперт дала советы, как подготовить розы к зиме

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Эксперт Татьяна Жашкова, член клуба "Цветоводы Москвы" и телеведущая

программы "Дом вверх дном" дала советы, как стоит подготовить розы к зимнему периоду.

Фото: creativecommons.org by T.Kiya, CC BY-SA 2.0

Подготовка роз к зиме

По словам эксперта, сейчас самое подходящее время для того, чтобы начать укрывать розы. Однако перед этим цветы следует обработать от вредителей и болезней. Их нужно обработать, опрыскать любым медьсодержащим препаратом, подождать, пока они просохнут и после этого делать укрытие.

Что касается обрезки, то нужно обрезать невызревшие побеги обязательно. Невызревшие — это те побеги, у которых шип не ломается с хрустом, а сминается. Они все равно зимой погибнут, станут рассадниками инфекций, болезней и гниения. Поэтому их лучше обрезать.

Обязательно ли розы укрывать

По словам специалиста, это зависит от региона. В Ростовской области можно и не укрывать, а в Москве и в Подмосковье обязательно, если только вы не сажаете неукрывные розы. Каждый садовод сам выбирает, как укрывать розы. Кто-то укрывает воздушно-сухим способом, кто-то лапником. Лучше придерживаться первого варианта, чтобы не вредить природе. Главное, придерживаться правила, чтобы укрывать розы в сухую погоду.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

