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Эти растения привлекают опылителей в сад: обратите на них внимание

1:28
Садоводство

В чем польза таких растений для вашего сада

Ароматные травы привлекают многие виды опылителей своим запахом и внешним видом. Например, пчел, шмелей. Благодаря опылителям ваш урожай будет больше.

Эти растения привлекают опылителей в сад: обратите на них внимание
Фото: commons.wikimedia.org by Andy Mabbett, CC BY-SA 3.0

Какие растения выращивать для привлечения опылителей в сад

Все виды мяты привлекают в сад опылителей. Это выносливое растение, которое не требует особого ухода или условий для роста. Цветы мяты и аромат растения привлекают в сад пчел и других полезных насекомых-опылителей. Так как мята быстро разрастается, выращивайте растение на отдельных участках, где оно не может выйти из-под контроля.

Такая ароматная трава, как шалфей, также может помочь привлечь опылителей в сад. Серые листья растения украсят ваши клумбы и наполнят сад приятным ароматом.

Шмели, пчелы и другие насекомые залетают в сад с фиолетовыми цветками чеснока. Поэтому цветущий чеснок также является хорошим вариантом для вашего огорода.

Чабрец обладает приятным ароматом и цветами для полезных насекомых-опылителей. Цветы могут быть как белыми, так и розовыми. Период цветения растения продолжительный. Чабрец хорошо переносит засуху и жаркую погоду и не требует особого ухода.

Уточнения

Опыле́ние — этап полового размножения семенных растений, процесс переноса пыльцы с пыльника на рыльце пестика (у покрытосеменных) или на семяпочку (у голосеменных).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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