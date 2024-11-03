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Живая изгородь из туи: советы для создания идеальной формы

1:36
Садоводство

Туи — отличное решение для ландшафтного дизайна, которое помогает создать уникальную атмосферу в саду. Но чтобы растения радовали своим видом, за ними нужен правильный уход: стрижка, защита, лечение и своевременное внесение удобрений.

Живая изгородь из туи: советы для создания идеальной формы
Фото: flickr.com by Joshua Mayer, CC BY-SA 2.0

Основы ухода за туями

Регулярная стрижка — важная часть ухода за туями, позволяющая поддерживать их форму. Если вы хотите создать живую изгородь, формируйте ее с расширением к низу. Для туй, высаженных вдоль светлого металлического забора, следует зимой притенять забор специальной сеткой, чтобы весной хвоя не подгорела от отраженного солнца.

Туи не рекомендуется укрывать на зиму несколькими слоями спанбонда. Из-за тепла под укрытием растение может начать расти, что приводит к риску грибковых инфекций. Вместо этого опытные садоводы предлагают накидывать притеняющую сетку на каркас в феврале, а снимать ее после таяния снега.

Подкормка и уход за почвой

Туи требуют подкормок — лучше использовать комплексные удобрения длительного действия, которые вносят при посадке и подсыпают под мульчу в течение сезона. Туям нужна слабокислая или нейтральная почва. Если почва тяжелая, добавьте разрыхлители, такие как торф, песок или перлит.

После посадки важно обеспечить туям обильный полив. На начальных этапах поливайте растения дважды в неделю, затем можно сократить до одного раза в неделю.

Уточнения

Ту́я (устар. "Ту́йя, Жи́зненное де́рево") (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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