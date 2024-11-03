Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько времени потребовалось Австралии, чтобы стать самостоятельным континентом
Можно ли собакам есть яблоки: правила и советы
34-летняя актриса Марго Робби впервые стала мамой
Зимние шины: как продлить срок их службы
Как ежедневное употребление киви поддерживает здоровье сердца
Экспортные пошлины на пшеницу: Россия вводит новый аграрный тариф
6 причин, почему кошка будит вас рано утром
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
Секреты идеального ухода: как не ошибиться с кожей вокруг глаз

Секреты ухода за геранью: простые препараты для пышного цветения

1:08
Садоводство

Многие ценят герань за ее декоративность и способность гармонично сочетаться с другими комнатными растениями. Но чтобы герань цвела особенно пышно и радовала глаз, существуют определенные хитрости, которые помогут добиться лучших результатов. Оказывается, для этого можно использовать два простых аптечных препарата, которые значительно улучшают состояние растения.

Секреты ухода за геранью: простые препараты для пышного цветения
Фото: flickr.com by Alejandro Bayer Tamayo, CC BY-SA 2.0

Глицин для пышного цветения

Глицин, известный как мягкое седативное средство для снятия стресса, также полезен для герани. Чтобы подкормить растение, измельчите две таблетки глицина в порошок и растворите его в стакане воды. Полейте герань этим раствором, и результат приятно удивит вас.

Янтарная кислота для укрепления растения

Янтарная кислота – популярное средство как для комнатных растений, так и для сада. Для приготовления раствора измельчите две таблетки кислоты в порошок и растворите в четырёх стаканах воды комнатной температуры. Этим раствором также можно поливать герань, чтобы поддержать ее здоровье и стимулировать рост.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Садоводство, цветоводство
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой Аудио 
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Садоводство, цветоводство
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения Аудио 
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Еда и рецепты
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
Последние материалы
Экспортные пошлины на пшеницу: Россия вводит новый аграрный тариф
6 причин, почему кошка будит вас рано утром
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
Секреты идеального ухода: как не ошибиться с кожей вокруг глаз
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Рискованные привычки за рулём: ошибки, которые дорого стоят
Топ-6 быстрых и лёгких в приготовлении перекусов
Как правильно замачивать озимый лук перед посадкой
Как распознать хронический стресс по 3 признакам
Стройные ноги без лишних усилий: топ упражнение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.