Секреты ухода за геранью: простые препараты для пышного цветения

Многие ценят герань за ее декоративность и способность гармонично сочетаться с другими комнатными растениями. Но чтобы герань цвела особенно пышно и радовала глаз, существуют определенные хитрости, которые помогут добиться лучших результатов. Оказывается, для этого можно использовать два простых аптечных препарата, которые значительно улучшают состояние растения.
Глицин для пышного цветения
Глицин, известный как мягкое седативное средство для снятия стресса, также полезен для герани. Чтобы подкормить растение, измельчите две таблетки глицина в порошок и растворите его в стакане воды. Полейте герань этим раствором, и результат приятно удивит вас.
Янтарная кислота для укрепления растения
Янтарная кислота – популярное средство как для комнатных растений, так и для сада. Для приготовления раствора измельчите две таблетки кислоты в порошок и растворите в четырёх стаканах воды комнатной температуры. Этим раствором также можно поливать герань, чтобы поддержать ее здоровье и стимулировать рост.
Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".