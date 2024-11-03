Секреты ухода за геранью: простые препараты для пышного цветения

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие ценят герань за ее декоративность и способность гармонично сочетаться с другими комнатными растениями. Но чтобы герань цвела особенно пышно и радовала глаз, существуют определенные хитрости, которые помогут добиться лучших результатов. Оказывается, для этого можно использовать два простых аптечных препарата, которые значительно улучшают состояние растения.

Фото: flickr.com by Alejandro Bayer Tamayo, CC BY-SA 2.0

Глицин для пышного цветения

Глицин, известный как мягкое седативное средство для снятия стресса, также полезен для герани. Чтобы подкормить растение, измельчите две таблетки глицина в порошок и растворите его в стакане воды. Полейте герань этим раствором, и результат приятно удивит вас.

Янтарная кислота для укрепления растения

Янтарная кислота – популярное средство как для комнатных растений, так и для сада. Для приготовления раствора измельчите две таблетки кислоты в порошок и растворите в четырёх стаканах воды комнатной температуры. Этим раствором также можно поливать герань, чтобы поддержать ее здоровье и стимулировать рост.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.

