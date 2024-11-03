Как правильно замачивать озимый лук перед посадкой

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Некоторые садоводы уже завершили посадочные работы под зиму, в то время как другие продолжают заниматься посадкой озимого лука – одной из самых популярных культур. Чтобы лук вырос крепким, здоровым и крупным, важно правильно подготовить посадочный материал, замочив его перед посадкой.

Фото: creativecommons.org by Hans Braxmeier is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Варианты замачивания

Древесная зола

Замачивание в растворе древесной золы – один из самых востребованных методов. Зола не только защищает посадочный материал от ряда болезней, но и обогащает его питательными веществами. Для приготовления раствора растворите стакан золы в половине ведра воды, затем поместите лук в смесь на 10 минут.

Сода

Этот метод прост и эффективен. Замачивание в содовом растворе помогает вырастить здоровый и качественный урожай. Для приготовления раствора добавьте столовую ложку соды в ведро воды комнатной температуры, тщательно перемешайте и погрузите посадочный материал на 15 минут.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

