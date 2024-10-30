5 ошибок, которые цветоводы-новички допускают в уходе за розами
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Подготовка роз к зиме – задача не из простых, и нередко садоводы, особенно новички, совершают ошибки, которые могут привести к потере кустов. Однако даже опытные цветоводы не застрахованы от промахов.
Фото: commons.wikimedia.org by Gnangarra, CC BY 2.5
Если хотите избежать досадных ошибок и сохранить розы до весны, обратите внимание на основные правила зимнего ухода за этими цветами.
Ошибки в уходе за розами перед зимой
- Пропуск обрезки кустов: перед зимой обязательно нужно обрезать слабые, больные побеги и листья. Это укрепит растение и предотвратит заражение. Срезать бутоны не нужно – только стебли.
- Неправильная подкормка: будьте осторожны с удобрениями, особенно с азотом, так как он может стимулировать рост, что нежелательно в предзимний период.
- Раннее укрытие кустов: накрывать розы нужно тогда, когда установятся устойчивые холода. Слишком раннее укрытие может вызвать гниение корней и стеблей.
- Недостаточное укрытие в холодном климате: в суровых условиях недостаточное укрытие может привести к гибели растения. Многослойное укрытие защитит кусты от мороза.
- Игнорирование вредителей и болезней: заболевшие и поврежденные участки следует обработать до зимы, иначе куст может погибнуть.
Уточнения
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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