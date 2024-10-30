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5 ошибок, которые цветоводы-новички допускают в уходе за розами

1:23
Садоводство

Подготовка роз к зиме – задача не из простых, и нередко садоводы, особенно новички, совершают ошибки, которые могут привести к потере кустов. Однако даже опытные цветоводы не застрахованы от промахов.

5 ошибок, которые цветоводы-новички допускают в уходе за розами
Фото: commons.wikimedia.org by Gnangarra, CC BY 2.5

Если хотите избежать досадных ошибок и сохранить розы до весны, обратите внимание на основные правила зимнего ухода за этими цветами.

Ошибки в уходе за розами перед зимой

  • Пропуск обрезки кустов: перед зимой обязательно нужно обрезать слабые, больные побеги и листья. Это укрепит растение и предотвратит заражение. Срезать бутоны не нужно – только стебли.
  • Неправильная подкормка: будьте осторожны с удобрениями, особенно с азотом, так как он может стимулировать рост, что нежелательно в предзимний период.
  • Раннее укрытие кустов: накрывать розы нужно тогда, когда установятся устойчивые холода. Слишком раннее укрытие может вызвать гниение корней и стеблей.
  • Недостаточное укрытие в холодном климате: в суровых условиях недостаточное укрытие может привести к гибели растения. Многослойное укрытие защитит кусты от мороза.
  • Игнорирование вредителей и болезней: заболевшие и поврежденные участки следует обработать до зимы, иначе куст может погибнуть.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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