Чем подкормить озимый чеснок прямо сейчас

Некоторые дачники считают, что удобрения для озимого чеснока стоит вносить только при подготовке почвы, и после посадки оставляют грядки нетронутыми до весны.
В большинстве случаев этого может быть достаточно для хорошего урожая, особенно если почва была изначально плодородной, а удобрения — эффективными.
Однако дополнительная подкормка в начале ноября приносит весомые преимущества. Она помогает чесноку лучше усваивать питательные вещества до наступления сильных морозов.
Даже если внести удобрения в конце ноября или в начале декабря, чеснок успеет получить все необходимые микроэлементы для роста.
Такой подход обеспечивает более крупные, здоровые и сочные головки чеснока. Поздняя подкормка укрепляет его иммунную систему, делая его устойчивым к болезням и вредителям.
Наиболее полезными считаются натуральные удобрения: зола, компост и перегной.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.