Чем подкормить озимый чеснок прямо сейчас

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Некоторые дачники считают, что удобрения для озимого чеснока стоит вносить только при подготовке почвы, и после посадки оставляют грядки нетронутыми до весны.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

В большинстве случаев этого может быть достаточно для хорошего урожая, особенно если почва была изначально плодородной, а удобрения — эффективными.

Однако дополнительная подкормка в начале ноября приносит весомые преимущества. Она помогает чесноку лучше усваивать питательные вещества до наступления сильных морозов.

Даже если внести удобрения в конце ноября или в начале декабря, чеснок успеет получить все необходимые микроэлементы для роста.

Такой подход обеспечивает более крупные, здоровые и сочные головки чеснока. Поздняя подкормка укрепляет его иммунную систему, делая его устойчивым к болезням и вредителям.

Наиболее полезными считаются натуральные удобрения: зола, компост и перегной.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

