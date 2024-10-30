Растения, которые не нуждаются в ярком солнце: 5 лучших вариантов

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не все растения требуют яркого солнца — некоторые прекрасно растут и в полутени.

Фото: flickr.com by Art (RUS) Potosi, PDM

Циссус

Этот неприхотливый вьющийся цветок хорошо себя чувствует и в полутени, и при рассеянном свете. Циссус быстро разрастается, поэтому для формирования красивого куста ему понадобятся вертикальные опоры.

Циперус

Циперус можно ставить и в полутень, и на рассеянный свет. Особых условий это растение не требует, но температура в помещении не должна быть ниже 15 градусов.

Аспидистра

Аспидистра, с ее широкими, глянцевыми зелеными листьями, хорошо переносит полутень, а прямой солнечный свет — только утром или вечером.

Фатсия

Фатсия прекрасно чувствует себя и в глубине комнаты, и возле окна. Однако, при полутени ее рост может замедлиться. Пестролистные виды все же лучше размещать под рассеянным светом.

Хедера

Плющ предпочитает полутень, но пестролистным видам требуется рассеянный свет, чтобы сохранить яркий окрас своих листьев.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

